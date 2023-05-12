Как избавиться от плесени на стенах: народные методы

Плесень на стенах – проблема, которая появляется из-за чрезмерной влажности и бороться с которой довольно сложно, ведь часто грибок поселяется не просто на поверхности, а в малейших углублениях поверхности. Достать его оттуда весьма проблематично. Но есть достаточно экологичные домашние средства, которые могут в этом помочь.

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Как выяснил OBOZREVATEL, помогут постоянно используемые в хозяйстве жидкости. Речь идет об уксусе и спирте – этиловом и нашатырном. Они помогут обуздать грибок.

Уксус

При слабом поражении уксус можно развести в равных частях с водой, при сильном – использовать в чистом виде. Жидкость заливают в пульверизатор и обрабатывают ею стену со следами грибка. Через час, когда уксус подействует, поверхность вытирают влажной губкой или салфеткой. Процедуру лучше повторить несколько раз для закрепления эффекта. Оптимальный интервал между обработками – 7-10 дней. Уксус лучше использовать в хорошо проветриваемых помещениях из-за специфического запаха.

Спирт

Наносить на стену лучше аптечный нашатырный спирт в концентрации 10%. Им можно обрабатывать стены во всех помещениях, в том числе в санузле и кухне, а также наносить его на пластик, стекло или керамическую плитку. Нашатырь разводят водой в пропорции 1:1 и из пульверизатора опрыскивают раствором поврежденную плесенью стену. Средству дают полностью высохнуть, затем стену протирают аптечным этиловым спиртом.

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