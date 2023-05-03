Чем отмыть душевую кабину: способы избавиться от плесени и известкового налета

Стеклянные части душевой кабины поддерживать в чистоте непросто, ведь из-за постоянного контакта с водой стекло покрывается пятнами извести. Также повышенная влажность в этой зоне, в сочетании с остатками мыла, может провоцировать развитие плесени и бактериального загрязнения, которое может вызыват неприятный запах.

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Впрочем, некоторые средства могут упростить уход за душевой кабиной. OBOZREVATEL рассказывает, чем лучше воспользоваться при уборке.

Жидкость для мытья посуды

Средства для очистки посуды специально созданы, чтобы смывать разные типы загрязнений – как органических, так и минеральных – и придавать поверхностям блеск. Главное при этом не переборщить с количеством жидкости. После мытья стекло следует вытереть насухо безворсовой тканью, как микрофибра.

Домашние средства

Самые распространенные экологичные средства для уборки – уксус и сода – хорошо справятся и с типичными для душевой кабины загрязнениями. Вот как их лучше для этого применять.

Уксус лучше всего использовать разбавленным водой в пропорции 1:1. Эту жидкость с помощью пульверизатора или тряпки наносят на поверхность и оставляют действовать на 15 минут. После этого уксус просто нужно смыть и стекло протереть насухо. Этим же средством можно чистить плитку или поддон, смесители и сантехническую керамику.

Из соды хорошо изготовить чистящую пасту. Для этого сухой порошок смешивают с небольшим количеством воды, затем наносят на загрязненную поверхность и оставляют на несколько минут. Далее содовую пасту смывают. Ею также можно потереть стойкие пятна. Или побрызгать на нее сверху уксусным раствором, чтобы получить активную пену для чистки.

Водоотталкивающее покрытие

Есть особые средства, создающие на поверхности стекла водоотталкивающий слой. Ими можно обработать душевую кабину, чтобы уменьшить количество необходимых уборок. Это покрытие можно при необходимости обновлять.

Химические очистители

Если загрязнения устойчивы и покрывают кабину достаточно толстым слоем, то здесь не обойтись без мощных химических средств. Так сложный известковый налет можно убрать с помощью жидкостей с содержанием соляной кислоты, а плесень – спреев со значительным содержанием хлора. Такие средства могут поражать дыхательные органы и глаза, раздражать кожу, поэтому при работе с ними лучше использовать все необходимые средства защиты – перчатки, очки, респиратор.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как отмыть от нагара и вернуть блеск стеклянной посуде.

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