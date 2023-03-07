Как избавиться от пауков дома: простой и безопасный способ

Обычно пауки в доме – довольно безопасные соседи. Но при этом очень неприятные. Арахнофобия – боязнь этих созданий – довольно распространенная особенность человеческой психики. Поэтому мы часто задумываемся над тем, как выгнать пауков из дома.

Видео дня

Издание The Sun рассказало о нескольких довольно дешевых способах, которые помогут отогнать нежелательных соседей с помощью запахов. Но прежде эксперты советуют избавиться от пыли в доме. Именно в наиболее пыльных местах любят бывать эти существа. Это ведь уголки, где их точно не потревожат – а пауки не очень любят компанию людей.

Также им не нравятся некоторые весьма приятные запахи. Так что отпугиватель для пауков можно изготовить с их помощью самостоятельно, не используя при этом токсичные ингредиенты.

Цитрусовые

Сильный запах этих фруктов не нравится паукам. Поэтому можно взять свежий сок одного лимона или апельсина смешать его в равных пропорциях с водой и из пульверизатора опрыскать этой смесью уголки, где любят бывать пауки. Отдельно стоит обработать подоконник, ведь именно через него пауки чаще всего попадают в квартиру. Но будьте осторожны, этот запах не нравится также котам. Выходом могут стать полироли для мебели и жидкости для уборки с цитрусовым ароматом.

Мята

Приятный свежий запах эффективно отпугивает пауков. Чтобы сделать необходимое для этого средство, можно приобрести эфирное масло перечной мяты и нанести его по капле в те места, где вы чаще всего замечаете пауков или паутину.

Также можно изготовить на основе этого масла спрей. Двадцать капель средства накапать на небольшую щепотку поваренной соли, добавить в стакан воды и хорошо размешать. Этим спреем можно обрабатывать подоконники, плинтусы, вентиляционные отверстия и даже текстиль. Периодически повторяйте процедуру, чтобы запах не выветривался.

Каштаны

Считается, что обычные каштаны, которые можно собрать прямо на улице бесплатно, выделяют вещество, которое не переносят пауки. Пиалы с каштанами или сами по себе каштаны можно разложить в углах, где вы замечали пауков. В том числе под кроватью и в других темных местах.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об эфирных маслах, которые можно использовать при уборке дома.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.