Как идеально отчистить смеситель в ванной: способ быстро избавиться от пятен без царапин

Водопроводная вода в наших кранах в той или иной степени насыщена известняком. Так что это нормально – находить на сантехнике, в частности на смесителях, неприглядные пятна. Отчищать их придется периодически. Но существует целый список средств, которые с этим помогут.

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Издание Sante Plus собрало несколько рецептов. Для всех понадобятся только подручные дешевые средства.

Алюминиевая фольга

Невероятно, но обычная фольга для запекания способна отчистить кран, не поцарапав его. Причем справится она не только с накипью, но и с пятнами ржавчины.

Возьмите рулон фольги и отрежьте от него около 10 см материала. Скатайте из этого листа шарик, слегка смочите его водой и потрите загрязненные участки. Известковые пятна удалятся без лишних усилий, а смеситель снова засияет.

Белый уксус и лимонный сок

Любые кислоты, в том числе используемые в кулинарии, хорошо растворяют известковые отложения. Подойдет даже лимонный сок. Просто разрежьте желтый плод пополам и срезом потрите пятна известкового налета. Не очень экономьте – наносите много сока. Время от времени можно отрезать ломтик, чтобы освежить срез.

Лимоном также можно очищать следы извести со стекла. Для усиления эффекта на поверхность, которую вы планируете обработать, можно насыпать щепотку соли.

Другая пищевая кислота, которая хорошо борется с известью – это уксус. Возьмите обычный белый уксус, нанесите его на тряпку или ватный диск и тщательно обработайте все пятна. Известь должна смыться без следа.

Но эти два продукта можно объединить для усиления эффекта. Чтобы избавиться от накапливающихся на стенке душа отложений, смешайте 0,5 л белого уксуса, 0,5 литра горячей воды и сок одного лимона. Распылите эту смесь на загрязненные участки и оставьте раствор действовать примерно на 5 минут. Затем протрите эту поверхность тряпкой или губкой.

Пищевая сода

Обычная пищевая сода также эффективна против известковых пятен. Она смягчает отложения и облегчает их удаление.

Чтобы приготовить чистящую пасту, смешайте 3 или 4 столовые ложки пищевой соды с 1 столовой ложкой воды. Нанесите смесь на пятна и оставьте на несколько минут, затем энергично потрите щеткой и промойте.

Особенно эти средства будут эффективны, если применять их к еще не устаревшим пятнам. Поэтому регулярная уборка с одним из них обеспечит смесителям и другой сантехнике постоянную чистоту и блеск.

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