Как часто нужно стирать полотенца для тела и лица: идеальный вариант

Насколько плохо использовать полотенце снова и снова? Пушистая ткань постоянно контактирует с нашим телом и собирает с него все, что есть на его поверхности, а затем может вернуть его обратно. Причем в увеличенном количестве, ведь микроорганизмы обладают способностью размножаться на ткани.

Видео дня

Издание The Health обратилось к экспертам по гигиене, которые объяснили, как часто нужно менять полотенца, чтобы обезопасить себя от распространения инфекций. Они также дали несколько сопутствующих советов.

Омертвевшие клетки, частички жира и некоторые телесные выделения попадают на ткань полотенца и вместе с влагой становятся пищей для бактерий и грибков. Именно поэтому специалисты советуют разделять полотенца для тела, лица и рук – чтобы минимизировать разнесение микроорганизмов.

Как часто нужно стирать полотенца

Единого мнения на этот счет не существует, однако кратко все варианты можно подытожить словом "часто". Обычно банные полотенца советуют стирать после 2-3 использований. А полотенца для лица и рук даже чаще.

Полотенца тех, кто имеет кожные инфекции или болеет ОРВИ, нужно стирать максимально часто. В отдельных случаях – после каждого использования.

Признаком того, что полотенцу однозначно пора в стирку, является появление на нем едва заметного запаха. Он сигнализирует о начале роста микроорганизмов. Так же пора стирать, если текстиль стал жестким и перестал нормально впитывать влагу. Если же полотенце перестало выполнять свою функцию как следует даже после стирки, его следует выбросить и заменить новым.

Как правильно сушить полотенца

На самом деле, сушка полотенец – между использованием и после стирки – не менее важна, чем сама очистка. Ведь именно на влажном полотенце происходит размножение микроорганизмов. Сухой текстиль в этом плане гораздо безопаснее.

Таким образом, использованные влажные полотенца следует сушить за пределами ванной комнаты, где постоянно сохраняется повышенный уровень влажности. Как вариант, можно вешать их на дверях снаружи – на крючках или планках. Если же полотенце долгое время остается влажным на ощупь после душа, его необходимо заменить чистым и постирать.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как сделать полотенца во время стирки мягкими, как в отеле.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.