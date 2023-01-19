Как быстро и дешево отмыть белый подоконник: три способа

Пластиковые белые подоконники, которые стоят в большинстве украинских домов, дешевы, довольно долговечны и выглядят неплохо. Вплоть до момента, когда на них появится желтое или серое пятно. Причин пожелтения пластика немало – от старения материала до взаимодействия с солнечными лучами. Бороться с этим непросто, но возможно.

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OBOZREVATEL собрал несколько способов, как отбелить подоконник и вернуть ему первозданный вид. Понадобятся только дешевые средства, которые легко найти.

Хозяйственное мыло

Гель из обычного хозяйственного мыла является достаточно неплохим отбеливателем. Натрите маленький кусок мыла на терке и размочите его в небольшом количестве воды. Получившуюся гелеобразную субстанцию нанесите на пятно и подождите 5-10 минут, после чего смойте. Если само по себе мыло не справится, добавьте к нему немного зубной пасты. Этой смесью пятно можно немного потереть. Дальше средство нужно тщательно смыть.

Перекись водорода

Эта жидкость эффективно возвращает пластику белый цвет. Брать необходимо перекись из аптеки – с низкой концентрацией раствора, иначе она может повредить подоконник. Нанесите немного жидкости на пожелтевшее место или на пятно и потрите его губкой. Обработанный участок ополосните чистой водой.

Сода с уксусом

Активная пена, образуемая этими веществами, глубоко очищает пластик подоконника. Развести соду с уксусом следует в пропорции 1:1 и, пока они находятся в активной реакции и пенятся, нанести на пятно. Оставьте средство действовать, пока оно не утихнет. Затем смойте.

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