Всемирный день радио 2022: лучшие открытки и картинки
В воскресенье, 13 февраля отмечается Всемирный день радио. Праздник был провозглашен в 2011 году на 36-й Генеральной конференции ЮНЕСКО. Именно в этот день в 1946 году впервые вышло в эфир "Радио ООН", вещавшее из штаб-квартиры организации.
Цель праздника – увеличить престиж радио как средства коммуникации. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подборку оригинальных поздравлений с Днем радио.Поздравления с Днем радио в стихах и прозе
У День радіо бажаю
Усім життя без перешкод!
Щоб хвилі позитивні
Принесли вам успіх.
Ефір улюблений хай мовить
І піднімає настрій,
Моменти дарує класні
І новини прекрасні!
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С Днем радио мы поздравляем,
И сотрудникам желаем
На волне успеха жить,
Счастья частоту ловить,
Слушать долго сердца бит,
Пусть жизнь приятно удивит!
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Нехай радіо звучить для всіх
У цей святковий день!
Повік не буде перешкод,
Бажаю радості потоку!
Нехай вам радіо співає
Про щастя, сонце та весну,
І настрій завжди піднімає,
І не дає з нудьги заснути!
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С Днем радио радио Вас! Искренне желаю всегда быть на волне успеха, жить только с позитивными новостями и работать под веселую музыку. Пусть любимое радио каждый день дарит радость и улыбку! Желаю Вам частоты счастья и удачи в жизни!
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Вітаємо з Днем радіо! Нехай це свято подарує чудовий настрій, продуктивну роботу та натхнення! Нехай усі службові негаразди зникнуть і настануть лише вдалі дні. Бажаємо рухатися активно і встигати робити все заплановане. Здоров'я та позитиву в усьому!
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З днем радіо. Бажаю завжди налаштовуватися на частоту позитиву та натхнення, ніколи не заглушати щастя, кожен день зустрічати з улюбленою хвилею, а значить, з цікавими новинами, відмінними піснями, приємним спілкуванням та великим ентузіазмом.Открытки и картинки ко Дню радио
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