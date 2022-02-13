Всемирный день радио 2022: лучшие открытки и картинки

В воскресенье, 13 февраля отмечается Всемирный день радио. Праздник был провозглашен в 2011 году на 36-й Генеральной конференции ЮНЕСКО. Именно в этот день в 1946 году впервые вышло в эфир "Радио ООН", вещавшее из штаб-квартиры организации.

Цель праздника – увеличить престиж радио как средства коммуникации. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подборку оригинальных поздравлений с Днем радио.

У День радіо бажаю

Усім життя без перешкод!

Щоб хвилі позитивні

Принесли вам успіх.

Ефір улюблений хай мовить

І піднімає настрій,

Моменти дарує класні

І новини прекрасні!

***

С Днем радио мы поздравляем,

И сотрудникам желаем

На волне успеха жить,

Видео дня

Счастья частоту ловить,

Слушать долго сердца бит,

Пусть жизнь приятно удивит!

***

Нехай радіо звучить для всіх

У цей святковий день!

Повік не буде перешкод,

Бажаю радості потоку!

Нехай вам радіо співає

Про щастя, сонце та весну,

І настрій завжди піднімає,

І не дає з нудьги заснути!

***

С Днем радио радио Вас! Искренне желаю всегда быть на волне успеха, жить только с позитивными новостями и работать под веселую музыку. Пусть любимое радио каждый день дарит радость и улыбку! Желаю Вам частоты счастья и удачи в жизни!

***

Вітаємо з Днем радіо! Нехай це свято подарує чудовий настрій, продуктивну роботу та натхнення! Нехай усі службові негаразди зникнуть і настануть лише вдалі дні. Бажаємо рухатися активно і встигати робити все заплановане. Здоров'я та позитиву в усьому!

***

З днем радіо. Бажаю завжди налаштовуватися на частоту позитиву та натхнення, ніколи не заглушати щастя, кожен день зустрічати з улюбленою хвилею, а значить, з цікавими новинами, відмінними піснями, приємним спілкуванням та великим ентузіазмом.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, сколько выходных будет в феврале и в марте в Украине и какие праздники отмечаются в этот период. Православный календарь на месяц – в материале по ссылке.