В какие цвета красят яйца на Пасху и что они означают
Пасхальное яйцо – один из главных символов празднования Светлого Христова Воскресенья. Так, в христианстве яйцо олицетворяет символ гроба и воскресения.
Дарить красную крашанку на Пасху является древним обычаем, который популярен и в наше время. Примечательно, что при окрашивании и росписи пасхальных яиц принято использовать и другие цвета. Какие и что они означают, выяснял OBOZREVATEL.Что означает цвет пасхального яйца
Красный цвет
Символизирует кровь распятого Иисуса Христа, а также указывает "на царское достоинство Спасителя". В народной традиции писанка, окрашенная в красный цвет, ассоциируется с любовью, жизнерадостностью, надежду на свадьбу.
Черный цвет
Символ ночи, после которой обязательно наступит утро, а также смерти, за которой следует возрождение.
Зеленый цвет
Символ весны, обновления природы, зелени, освобождения от болезней.
Желтый цвет
Цвет солнца, звезд, луны, тепла. Пасхальное яйцо желтого цвета символизирует достаток и богатый урожай.
Голубой цвет
Голубой – символ неба и воздуха, здоровья и сил.
Коричневый цвет
Оттенки этого цвета являются отсылом к Земле-матери, символизируют ее плодородие и великую жизненную силу.
Белый цвет
Обозначает райское очищение, новую жизнь, которая зарождается на небесах.
Примечательно, что белый и черный цвета на расписанном пасхальном яйце символизируют уважение к умершим и благодарность духам за защиту от нечистой силы. А сочетание 4-5 цветов – пожелание семейного счастья, здоровья, удачи, мира и согласия.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда принято готовить праздничную еду на Пасху – выпекать паски и красить яйца. В ночь на праздникверующие несут пасхальные корзины в церковь для освящения.