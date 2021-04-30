В какие цвета красят яйца на Пасху и что они означают

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Праздники
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Яйцо в христианстве олицетворяет символ гроба и воскресения

Пасхальное яйцо – один из главных символов празднования Светлого Христова Воскресенья. Так, в христианстве яйцо олицетворяет символ гроба и воскресения.

Дарить красную крашанку на Пасху является древним обычаем, который популярен и в наше время. Примечательно, что при окрашивании и росписи пасхальных яиц принято использовать и другие цвета. Какие и что они означают, выяснял OBOZREVATEL.

Что означает цвет пасхального яйца

  • Красный цвет

Символизирует кровь распятого Иисуса Христа, а также указывает "на царское достоинство Спасителя". В народной традиции писанка, окрашенная в красный цвет, ассоциируется с любовью, жизнерадостностью, надежду на свадьбу.

Красный цвет символизирует кровь распятого Иисуса Христа

  • Черный цвет

Символ ночи, после которой обязательно наступит утро, а также смерти, за которой следует возрождение.

Черный цвет – символ ночи, после которой обязательно наступит утро

  • Зеленый цвет

Символ весны, обновления природы, зелени, освобождения от болезней.

Зеленый – символ весны

  • Желтый цвет

Цвет солнца, звезд, луны, тепла. Пасхальное яйцо желтого цвета символизирует достаток и богатый урожай.

Желтый цвет символизирует достаток и богатый урожай

  • Голубой цвет

Голубой – символ неба и воздуха, здоровья и сил.

Голубой – цвет неба и воздуха, здоровья и сил

  • Коричневый цвет

Оттенки этого цвета являются отсылом к Земле-матери, символизируют ее плодородие и великую жизненную силу.

Коричневый цвет символизирует плодородие и великую жизненную силу Земли-матери

  • Белый цвет

Обозначает райское очищение, новую жизнь, которая зарождается на небесах.

Белый цвет обозначает райское очищение

Примечательно, что белый и черный цвета на расписанном пасхальном яйце символизируют уважение к умершим и благодарность духам за защиту от нечистой силы. А сочетание 4-5 цветов – пожелание семейного счастья, здоровья, удачи, мира и согласия.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда принято готовить праздничную еду на Пасху – выпекать паски и красить яйца. В ночь на праздникверующие несут пасхальные корзины в церковь для освящения.

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