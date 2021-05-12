Ураза-байрам 2021: поздравления и открытки к празднику

Ураза-байрам – мусульманский праздник разговения, завершающий священный пост Рамадан. В 2021 году он приходится на 13 мая.

Это второе по значимости торжество в исламе (после Курбан-байрама), которое знаменует преодоление сложнейшего испытания во имя Бога. К Ураза-байраму мусульмане готовятся заранее: убирают в домах, готовят праздничную еду, нарядную одежду, раздают милостыню. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует яркие поздравления с праздником в стихах и прозе, открытки, картинки и видео с пожеланиями.

Хай свято Ураза Байрам

Подарує багато щастя вам!

Живіть у мирі та достатку,

Здоров'я буде хай в порядку!

Нехай вас від бід вберігає Аллах,

Щоб мир панував у вас в серцях!

Нехай будуть помисли чисті,

І все збуваються мрії!

***

Пусть радость озаряет

Радушием, теплом,

И счастье пусть приходит

Сегодня в каждый дом.

Ведь каждый мусульманин

Сегодня скажет вам:

Нет праздника прекрасней,

Чем Ураза Байрам!

***

Закінчилось випробування –

Священний Рамадан,

З радістю зустрічайте

Ураза-байрам.

Нехай несе він радість

І веселощі до дому,

Щоб добро навічно

Оселилося в ньому.

***

В праздник славный, чистый, светлый

Поздравляю от души.

В Ураза Байрам пусть мысли

Будут ясны и чисты.

В доме вашем будет мирно,

В счастье близкие живут.

В вере сильной и глубокой

Вдохновение найдут.

***

Від щирого серця вітаю зі світлим святом – Ураза-байрамом! Хочу побажати, щоб рідні та близькі завжди були поруч, вдома завжди панував спокій, мир і щастя. Нехай кожен день буде сповнений радості, гармонії та любові.

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В светлый праздник Ураза-байрам прошу принять искренние поздравления и пожелания всего доброго и радостного. Пусть мир царит в семье, родные будут здоровы, на столе всегда будет праздник, а руки творят добрые дела. Пусть Аллах услышит все молитвы твоей души. Достатка, любви и счастья!

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Сердечно вітаю з благословенним святом Ураза-байрам! Завжди будьте в гармонії з собою, не втрачайте надії на майбутнє, будьте впевненими в завтрашньому дні для себе та для своїх дітей. Нехай у вашому домі завжди панує достаток, щоб вам було чим поділитися з голодними і незаможними. Нехай ваші помисли будуть чистими та сповненими прагненням робити добрі справи на славу Творця. Нехай воздасться вам за це багаторазово і простяться всі ваші гріхи.

Как писал OBOZREVATEL, на первую за 86 лет молитву в Святой Софии в Стамбуле собрались тысячи мусульман. В мероприятии участвовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он распорядился, чтобы святыня была открыта для поклонений 24 часа в сутки.

По материалам: pozdravok.ru.