Ураза-байрам 2021: поздравления и открытки к празднику
Ураза-байрам – мусульманский праздник разговения, завершающий священный пост Рамадан. В 2021 году он приходится на 13 мая.
Это второе по значимости торжество в исламе (после Курбан-байрама), которое знаменует преодоление сложнейшего испытания во имя Бога. К Ураза-байраму мусульмане готовятся заранее: убирают в домах, готовят праздничную еду, нарядную одежду, раздают милостыню. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует яркие поздравления с праздником в стихах и прозе, открытки, картинки и видео с пожеланиями.Стихи, смс и проза на Ураза-байрам
Хай свято Ураза Байрам
Подарує багато щастя вам!
Живіть у мирі та достатку,
Здоров'я буде хай в порядку!
Нехай вас від бід вберігає Аллах,
Щоб мир панував у вас в серцях!
Нехай будуть помисли чисті,
І все збуваються мрії!
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Пусть радость озаряет
Радушием, теплом,
И счастье пусть приходит
Сегодня в каждый дом.
Ведь каждый мусульманин
Сегодня скажет вам:
Нет праздника прекрасней,
Чем Ураза Байрам!
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Закінчилось випробування –
Священний Рамадан,
З радістю зустрічайте
Ураза-байрам.
Нехай несе він радість
І веселощі до дому,
Щоб добро навічно
Оселилося в ньому.
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В праздник славный, чистый, светлый
Поздравляю от души.
В Ураза Байрам пусть мысли
Будут ясны и чисты.
В доме вашем будет мирно,
В счастье близкие живут.
В вере сильной и глубокой
Вдохновение найдут.
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Від щирого серця вітаю зі світлим святом – Ураза-байрамом! Хочу побажати, щоб рідні та близькі завжди були поруч, вдома завжди панував спокій, мир і щастя. Нехай кожен день буде сповнений радості, гармонії та любові.
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В светлый праздник Ураза-байрам прошу принять искренние поздравления и пожелания всего доброго и радостного. Пусть мир царит в семье, родные будут здоровы, на столе всегда будет праздник, а руки творят добрые дела. Пусть Аллах услышит все молитвы твоей души. Достатка, любви и счастья!
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Сердечно вітаю з благословенним святом Ураза-байрам! Завжди будьте в гармонії з собою, не втрачайте надії на майбутнє, будьте впевненими в завтрашньому дні для себе та для своїх дітей. Нехай у вашому домі завжди панує достаток, щоб вам було чим поділитися з голодними і незаможними. Нехай ваші помисли будуть чистими та сповненими прагненням робити добрі справи на славу Творця. Нехай воздасться вам за це багаторазово і простяться всі ваші гріхи.Картинки и открытки на Ураза-байрам
Как писал OBOZREVATEL, на первую за 86 лет молитву в Святой Софии в Стамбуле собрались тысячи мусульман. В мероприятии участвовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он распорядился, чтобы святыня была открыта для поклонений 24 часа в сутки.
По материалам: pozdravok.ru.