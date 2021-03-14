С Прощеным воскресеньем: открытки и поздравления к празднику

Прощеное воскресенье в 2021 году приходится на 14 марта. Это последний день Масленицы и канун Великого поста, когда верующие по традиции просят прощения у Бога и друг у друга.

Специально для своих читателей OBOZREVATEL подготовил поздравления и пожелания в стихах и прозе, открытки и видео к празднику.

Пусть будет светлым это воскресенье,

И я прошу, раскаявшись, прощенья.

Обиды в нашей жизни неизбежны,

И все мы, как известно, не безгрешны,

Прошу же прегрешенья отпустить

Сегодня и обиды мне простить.

***

Прости мене за всі образи,

За прикрості мене прости.

Нехай цього не видно іншим,

Та важко тягар образ нести.

***

Прощена сьогодні неділя,

І в цей день я попрошу прощення.

Будь ласка, ні за які справи

Не здумайте тримати на мене зла.

За все, що було раптом не так,

Дуже прошу пробачити мене.

***

Пусть с Прощеным воскресеньем

В дом скорей придет удача,

Станет лучше настроение,

А глаза горят все ярче!

Пусть тепла побольше станет

Вместе с добрым воскресеньем,

От души любви желаю

И у вас прошу прощения!

***

У Прощену неділю хочу від душі попросити вибачення за все: за грубість і нерозуміння, за легковажність і дурні вчинки, за поганий настрій і різкі слова. Прошу залишити всі образи в минулому і продовжувати свій життєвий шлях з відкритою душею і щиро люблячим серцем. Бажаю, щоб поруч завжди були близькі люди, щоб у стосунках з ними панувала довіра і взаємоповага.

***

С Прощеным воскресеньем! В этот светлый день хочется попросить прощения за невольные обиды и пожелать добра, счастья, маленьких неожиданных радостей, побольше ярких красок в жизни и, конечно же, крепкого здоровья!

***

У Прощену неділю я хочу попросити у всіх пробачення! Так, життя часом буває жорстоким, змушуючи нас робити дурні помилки. Тому від щирого серця щиро хочу вибачитися перед усіма, кого випадково образила словом, справою або поглядом. Вибачте мене, мої хороші, за все в цей святий, чарівний день, адже сильний не той, хто може помститися, а той, хто зуміє пробачити. А я в свою чергу теж всіх своїх кривдників прощаю і зла на них не тримаю, адже все прекрасно розумію! Будьте здорові і щасливі! Зі святом!

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как подготовиться к Великому посту, что можно и что нельзя делать в течение 48 дней до Пасхи. В 2021 году для православных этот праздник приходится на 15 марта – 1 мая.

По материалам: pozdravok.ru.