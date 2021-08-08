С Днем войск связи Украины 2021: поздравления, открытки и видео к празднику
В воскресенье, 8 августа, Украина отмечает День войск связи Вооруженных сил. Праздник был установлен указом президента Леонида Кучмы № 154/2000 от 1 февраля 2000 года.
Войска связи – спецподразделение украинской армии, которое предназначено для обеспечения связи и управления войсками и которое представлено в каждом из видов войск ВСУ. К профессиональному празднику связистов OBOZREVATEL публикует подборку поздравлений, открыток и видео.Поздравления с Днем войск связи Украины в стихах и прозе
З Днем військ зв'язку вітаємо,
І хочемо вам побажати,
Службу виконувати справно
І зв'язок на рівні тримати!
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Всі зв'язківці відзначають
Свято своє сьогодні.
Ви, хлопці, гарні,
Сильні, благородні.
Низький вам уклін за службу,
Сміливість і відвагу.
Нехай приносить лише успіх
Дана присяга.
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Командиры, генералы
Без Вас не сделают ни шагу,
Ведь связи важные каналы
Несете, проявив отвагу.
Сегодня мы Вас поздравляем,
И от души сказать хотим,
Здоровья, счастья Вам желаем,
Пусть будет дух непобедим.
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Вітаємо військових зв'язківців України з професійним святом. Нехай жодне слово не буде втрачено, нехай жоден шифр не буде розшифрований противником, а інформація – перехоплена ворогом. Бажаємо вам достатку, сімейного тепла, міцного здоров'я і музичного слуху.
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Зв'язківець – найцінніший в української армії: без нього вона як павутина з порваними нитками. Чим вище звання зв'язківця, тим він цінніший, так що в твоє професійне свято бажаю тобі бути найціннішим службовцем нашої армії!Открытки ко Дню войск связи Украины
Как сообщал OBOZREVATEL, в небе над Украиной 7 августа был замечен неопознанный самолет. Его перехватил истребитель ВСУ в районе Косова.
По материалам: pozdravok.ru.