С Днем войск связи Украины 2021: поздравления, открытки и видео к празднику

В воскресенье, 8 августа, Украина отмечает День войск связи Вооруженных сил. Праздник был установлен указом президента Леонида Кучмы № 154/2000 от 1 февраля 2000 года.

Войска связи – спецподразделение украинской армии, которое предназначено для обеспечения связи и управления войсками и которое представлено в каждом из видов войск ВСУ. К профессиональному празднику связистов OBOZREVATEL публикует подборку поздравлений, открыток и видео.

З Днем військ зв'язку вітаємо,

І хочемо вам побажати,

Службу виконувати справно

І зв'язок на рівні тримати!

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Всі зв'язківці відзначають

Видео дня

Свято своє сьогодні.

Ви, хлопці, гарні,

Сильні, благородні.

Низький вам уклін за службу,

Сміливість і відвагу.

Нехай приносить лише успіх

Дана присяга.

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Командиры, генералы

Без Вас не сделают ни шагу,

Ведь связи важные каналы

Несете, проявив отвагу.

Сегодня мы Вас поздравляем,

И от души сказать хотим,

Здоровья, счастья Вам желаем,

Пусть будет дух непобедим.

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Вітаємо військових зв'язківців України з професійним святом. Нехай жодне слово не буде втрачено, нехай жоден шифр не буде розшифрований противником, а інформація – перехоплена ворогом. Бажаємо вам достатку, сімейного тепла, міцного здоров'я і музичного слуху.

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Зв'язківець – найцінніший в української армії: без нього вона як павутина з порваними нитками. Чим вище звання зв'язківця, тим він цінніший, так що в твоє професійне свято бажаю тобі бути найціннішим службовцем нашої армії!

Как сообщал OBOZREVATEL, в небе над Украиной 7 августа был замечен неопознанный самолет. Его перехватил истребитель ВСУ в районе Косова.

По материалам: pozdravok.ru.