С Днем Веры, Надежды, Любви и Софии 2021: лучшие поздравления, видео и открытки

Православные верующие 30 сентября отмечают День мучениц Веры, Надежды, Любви и их матери Софии. Святые пострадали за веру во втором веке в Риме, во время гонений на христиан.

В этот день молятся о детях и семейном счастье. Специально для своих читателей OBOZREVATEL собрал подборку ярких поздравлений с праздником.

С Днем Надежды, Веры и Любви,

Святой их матери Софии!

Желаю счастья впереди

И чтобы ангелы хранили.

Доброты желаю в жизни,

Светлых дней на всем пути.

Чудес всевышних и здоровья,

Достатка, благ и теплоты.

***

У День Віри, Надії, Любові

Тобі побажаю від серця,

Нехай здійсняться плани твої,

Видео дня

І до щастя відкриється дверця.

Надія хай сил надає,

Любов у душі завжди іскриться,

А віра по життю хай веде,

Щоб з потрібної дороги не збитися!

***

С Днем Любви, Надежды, Веры!

Света, нежности, добра:

Если сердцем в чудо верить -

Жизнь исполнится тепла.

Пусть надежды не угаснут,

А любовь – пускай цветет,

Софья-мудрость дарит счастье

Каждый день и круглый год!

***

Вітаю з Днем Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії! Нехай святі покровительки в хвилини слабкості посилають тобі сили, в хвилини тяжкості допомагають підняти голову вгору, в хвилини смутку дарують світло радості. І нехай завжди з тобою буде віра в краще, надія на хороше і справжнє кохання!

***

Вітаю з Днем Віри, Надії, Любові та Софії. Бажаю, щоб твоя віра була міцна, щоб у твоєму житті жодного дня не було без надії, щоб любов постійно надавала тобі сил. Добра і щастя тобі, радості й світлої посмішки.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что можно и что нельзя делать в День святых Веры, Надежды, Любви и их матери Софии. В народе праздник прозвали "бабьими именинами".

По материалам: pozdravok.ru.