С Днем Веры, Надежды, Любви и Софии 2021: лучшие поздравления, видео и открытки
Православные верующие 30 сентября отмечают День мучениц Веры, Надежды, Любви и их матери Софии. Святые пострадали за веру во втором веке в Риме, во время гонений на христиан.
В этот день молятся о детях и семейном счастье. Специально для своих читателей OBOZREVATEL собрал подборку ярких поздравлений с праздником.Поздравления с Днем Веры, Надежды, Любви и Софии в стихах и прозе
С Днем Надежды, Веры и Любви,
Святой их матери Софии!
Желаю счастья впереди
И чтобы ангелы хранили.
Доброты желаю в жизни,
Светлых дней на всем пути.
Чудес всевышних и здоровья,
Достатка, благ и теплоты.
***
У День Віри, Надії, Любові
Тобі побажаю від серця,
Нехай здійсняться плани твої,
І до щастя відкриється дверця.
Надія хай сил надає,
Любов у душі завжди іскриться,
А віра по життю хай веде,
Щоб з потрібної дороги не збитися!
***
С Днем Любви, Надежды, Веры!
Света, нежности, добра:
Если сердцем в чудо верить -
Жизнь исполнится тепла.
Пусть надежды не угаснут,
А любовь – пускай цветет,
Софья-мудрость дарит счастье
Каждый день и круглый год!
***
Вітаю з Днем Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії! Нехай святі покровительки в хвилини слабкості посилають тобі сили, в хвилини тяжкості допомагають підняти голову вгору, в хвилини смутку дарують світло радості. І нехай завжди з тобою буде віра в краще, надія на хороше і справжнє кохання!
***
Вітаю з Днем Віри, Надії, Любові та Софії. Бажаю, щоб твоя віра була міцна, щоб у твоєму житті жодного дня не було без надії, щоб любов постійно надавала тобі сил. Добра і щастя тобі, радості й світлої посмішки.Картинки и открытки ко Дню Веры, Надежды, Любви и Софии
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что можно и что нельзя делать в День святых Веры, Надежды, Любви и их матери Софии. В народе праздник прозвали "бабьими именинами".
По материалам: pozdravok.ru.