С Днем таксиста: прикольные поздравления, картинки и открытки

День таксиста отмечается ежегодно 22 марта. Именно этот день в 1907 году на дорогах Лондона впервые появились кэбы, оборудованные специальными счетчиками – "таксиметрами".

С тех пор индивидуальный транспорт стали называть такси. Специально для своих читателей OBOZREVATEL собрал веселые поздравления с профессиональным праздником таксистов, стихи, смс, открытки и видео.

Стихи, проза и смс в День таксиста

Мы с Днем таксиста поздравляем.

Дороги ровной пожелаем,

Всегда зеленого пути,

Поменьше пробок впереди.

И пусть клиентов будет много,

Поменьше полицейских строгих,

Машина чтоб не подводила

И много денег приносила.

Всегда удачного пути

И только счастья впереди.

А торопиться – лишь домой,

К семье любимой и родной!

***

Вітаю з днем таксиста

І хочу побажати

Веселим бути, оптимістом,

За кермом не нудьгувати.

Щедрих, ввічливих клієнтів,

Що ні ниють, не зудять.

Хай не буде конкурентів,

І – ні жезла, ні цвяха!

***

Поздравляю с Днем таксиста!

Пусть клиентов будет много,

Пусть машина едет быстро,

Гладкой будет пусть дорога!

***

Першокласному таксисту

Побажаю у цей час

Довгих років, дороги чистої

І терпіння із запасом.

Пасажирів найдобріших,

І поломок не зустрічати,

А доходів – просто гори,

Щоб втомився рахувати!

***

С Днем таксиста! Ровных и чистых дорог, высоких скоростей, множество довольных клиентов, удачи и везения.

***

Вітаю з Днем таксиста і бажаю добрих і щедрих пасажирів, щасливої і рівної дороги, гарного настрою, міцного здоров'я, бадьорості за бубликом і, зеленого світла до щастя і жодних стоп-знаків у досягненні цілей.

***

С Днем таксиста! Желаю рулить дорогами удачи, не знать усталости, не сворачивать с пути успеха, а всегда находить верную дорогу к исполнению мечты.

***

З Днем таксиста! Бажаю, щоб тобі зустрічалися на дорозі лише зелені світлофори і повз проїздили посмішки інших водіїв! Нехай тільки інтелігентні попутники сідають в твою автівку з шашечками і не створюють проблем, а завжди ставлять тобі п’ять зірочок! Зі святом!

Картинки и открытки ко Дню таксиста

Открытка в День таксиста sterhluki.ru

Картинка в День таксиста ot7.raskraski.link

Поздравления и пожелания в День таксиста BipBap.ru

Видео ко Дню таксиста

Как сообщал OBOZREVATEL, в Борисполе пьяный мужчина сочинил историю об избиении своей матери, чтобы полицейские доставили его домой.

По материалам: pozdravok.ru.