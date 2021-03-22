С Днем таксиста: прикольные поздравления, картинки и открытки
День таксиста отмечается ежегодно 22 марта. Именно этот день в 1907 году на дорогах Лондона впервые появились кэбы, оборудованные специальными счетчиками – "таксиметрами".
С тех пор индивидуальный транспорт стали называть такси. Специально для своих читателей OBOZREVATEL собрал веселые поздравления с профессиональным праздником таксистов, стихи, смс, открытки и видео.
Стихи, проза и смс в День таксиста
Мы с Днем таксиста поздравляем.
Дороги ровной пожелаем,
Всегда зеленого пути,
Поменьше пробок впереди.
И пусть клиентов будет много,
Поменьше полицейских строгих,
Машина чтоб не подводила
И много денег приносила.
Всегда удачного пути
И только счастья впереди.
А торопиться – лишь домой,
К семье любимой и родной!
***
Вітаю з днем таксиста
І хочу побажати
Веселим бути, оптимістом,
За кермом не нудьгувати.
Щедрих, ввічливих клієнтів,
Що ні ниють, не зудять.
Хай не буде конкурентів,
І – ні жезла, ні цвяха!
***
Поздравляю с Днем таксиста!
Пусть клиентов будет много,
Пусть машина едет быстро,
Гладкой будет пусть дорога!
***
Першокласному таксисту
Побажаю у цей час
Довгих років, дороги чистої
І терпіння із запасом.
Пасажирів найдобріших,
І поломок не зустрічати,
А доходів – просто гори,
Щоб втомився рахувати!
***
С Днем таксиста! Ровных и чистых дорог, высоких скоростей, множество довольных клиентов, удачи и везения.
***
Вітаю з Днем таксиста і бажаю добрих і щедрих пасажирів, щасливої і рівної дороги, гарного настрою, міцного здоров'я, бадьорості за бубликом і, зеленого світла до щастя і жодних стоп-знаків у досягненні цілей.
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С Днем таксиста! Желаю рулить дорогами удачи, не знать усталости, не сворачивать с пути успеха, а всегда находить верную дорогу к исполнению мечты.
***
З Днем таксиста! Бажаю, щоб тобі зустрічалися на дорозі лише зелені світлофори і повз проїздили посмішки інших водіїв! Нехай тільки інтелігентні попутники сідають в твою автівку з шашечками і не створюють проблем, а завжди ставлять тобі п’ять зірочок! Зі святом!
Картинки и открытки ко Дню таксиста
Видео ко Дню таксиста
Как сообщал OBOZREVATEL, в Борисполе пьяный мужчина сочинил историю об избиении своей матери, чтобы полицейские доставили его домой.
По материалам: pozdravok.ru.