Под Киевом мужчина пытался использовать полицию, как такси

В Борисполе Киевской области местный житель придумал историю об избиении матери, чтобы полицейские довезли его домой.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины, у мужчины правоохранители обнаружили явные признаки алкогольного опьянения (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Он сообщил правоохранителям, что избил свою маму и отметил, что находится недалеко от железнодорожного вокзала города.

"30-летний мужчина повторил прибывшим патрульным свои слова и указал на дом, где, якобы, они проживают. Однако входная дверь была заперта и на стук никто не открыл. Полицейские решили связаться с сестрой заявителя и узнали, что он и их мать на самом деле проживают в селе Старица", – рассказали в пресс-службе.

За заведомо ложный вызов на жителя Борисполя составили административный протокол по статье 183 КУоАП. За это предусмотрен штраф в размере от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Соломенском районе Киева автомобиль Fiat на скорости въехал в стену здания. Водитель, который был за рулем в состоянии алкогольного опьянения, и его пассажирка повреждения не получили.