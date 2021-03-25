С Днем СБУ: поздравления и открытки к празднику
В четверг, 25 марта, отмечается День Службы безопасности Украины. Праздник был установлен указом президента Леонида Кучмы в 2001 году.
Дата его приходится на годовщину принятия в 1992 году закона № 2229-XII "О Службе безопасности Украины". К празднику OBOZREVATEL публикует поздравления для украинских силовиков в стихах и прозе, открытки и видео с пожеланиями.
Стихи, смс и проза в День СБУ
Настрою стрімкого, молодечих сил,
Творчого натхнення, соколиних крил.
В кожнім починанні – бачення мети,
У добрі та праці кожен день рости!
Рівноваги духу в радості й журбі,
За народну справу звершень в боротьбі,
Щоби Україна волею цвіла
І про неї слава на весь світ ішла.
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Вони на варті нашого життя,
Від лиха нас завжди оберігають.
І з честю служать вони нам,
Хоча про це ми інколи й не знаєм.
В день СБУ ми хочем привітати,
Вас добрим й лагідним слівцем,
І Вам здоров’я побажати,
І залишатись твердим "олівцем"!
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Поздравляю с Днем СБУ и желаю выполнять свою работу верно и отменно, всегда оставаться на страже безопасности Украины, защищать свои идеи и права людей, никогда не попадать в западню и всегда знать, где сокрыта истина.
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Вітаємо з днем СБУ! Висловлюємо своє визнання всім тим людям, які працюють в Службі Безпеки і кожен свій робочий день присвячують тому, щоб захищати нас, простих людей, від загроз зсередини і ззовні країни.
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Щиро вітаємо співробітників СБУ! Сподіваємось, що у своїй діяльності ви завжди керуватиметеся патріотизмом, професіоналізмом, високою відповідальністю за долю кожної людини, за сьогодення і майбутнє України. Бажаємо вам успіхів у служінні нашій державі й народу, творчої наснаги та міцного здоров'я.
Картинки и открытки ко Дню СБУ
Видео с поздравлениями
Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ в фискальной службе нашла подполковника-шпиона. Имя задержанного – Эдуард Валерьевич Устинов.
По материалам: pozdravok.ru, v24.com.ua.