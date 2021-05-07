С Днем радио 2021: поздравления и открытки к празднику

В пятницу, 7 мая, отмечается День радио. В этот день в 1895 году ученый Александр Попов презентовал созданный им первый в мире радиоприемник и осуществил первый сеанс радиосвязи.

Сегодня эта дата – профессиональный праздник работников всех отраслей связи, радиотехники и радиожурналистики. Специально для своих читателей OBOZREVATEL собрал яркие поздравления с Днем радио.

З Днем Радіо вітаємо,

І співробітникам бажаємо

Постійно бути в ефірі,

Завжди на позитиві.

На хвилі успіху жити,

Щастя частоту ловити,

Слухати довго серця біт,

Нехай життя приємно вразить.

Позитиву, щастя, миру

І приємного ефіру.

***

Вас с днем радио поздравить

От души хочу сейчас.

Пусть волна несет вас к счастью,

Настроение будет – класс.

Частота пусть будет верной:

На добро и на любовь,

Музыки любимой перлы

Будоражат пусть вам кровь.

***

З Днем радіо усіх,

Сердечно вітаю,

Бути на хвилі удачі

Вам від душі бажаю.

Нехай станція успіху

Сигнал передає вмить,

Нехай у творчості й житті

Вам круто пощастить.

***

Вітаю всіх тих, чия невпинна праця допомагає нам бути на зв'язку зі світом, бути в курсі всіх подій і отримувати найсвіжіші і достовірні новини. Бажаю, щоб по всьому світу розносилися радіохвилі та огортали його добром, позитивом і відмінним настроєм. Бажаю, щоб ваші ефіри були сповнені тільки приємними новинами, повідомляли тільки про радісні події та звучали в серцях людей улюбленими мелодіями. Бажаю ніколи не стояти на місці, йти в ногу з часом, стабільно розвиватися і завжди залишатися в тренді. З Днем радіо!

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С Днем радио! Интересных новостей и постоянно высокого рейтинга, чтобы слушатели были настроены на вашу волну и узнавали вас по голосам!

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Вітаю з Днем радіо та хочу побажати частоти щасливих мегагерц і радіохвиль великої удачі. Нехай кожен день буде сповненим тільки хороших новин, цікавих фактів і чудових пісень, нехай улюблене радіо дарує не тільки гарний настрій, але й масу ідей, натхнення та оптимістичних нот бадьорості!

Ранее OBOZREVATEL публиковал интересные факты ко Всемирному дню радио, который отмечается ежегодно 13 февраля.

По материалам: pozdravok.ru.