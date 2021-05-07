С Днем радио 2021: поздравления и открытки к празднику
В пятницу, 7 мая, отмечается День радио. В этот день в 1895 году ученый Александр Попов презентовал созданный им первый в мире радиоприемник и осуществил первый сеанс радиосвязи.
Сегодня эта дата – профессиональный праздник работников всех отраслей связи, радиотехники и радиожурналистики. Специально для своих читателей OBOZREVATEL собрал яркие поздравления с Днем радио.Поздравления с Днем радио: стихи, смс и проза
З Днем Радіо вітаємо,
І співробітникам бажаємо
Постійно бути в ефірі,
Завжди на позитиві.
На хвилі успіху жити,
Щастя частоту ловити,
Слухати довго серця біт,
Нехай життя приємно вразить.
Позитиву, щастя, миру
І приємного ефіру.
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Вас с днем радио поздравить
От души хочу сейчас.
Пусть волна несет вас к счастью,
Настроение будет – класс.
Частота пусть будет верной:
На добро и на любовь,
Музыки любимой перлы
Будоражат пусть вам кровь.
***
З Днем радіо усіх,
Сердечно вітаю,
Бути на хвилі удачі
Вам від душі бажаю.
Нехай станція успіху
Сигнал передає вмить,
Нехай у творчості й житті
Вам круто пощастить.
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Вітаю всіх тих, чия невпинна праця допомагає нам бути на зв'язку зі світом, бути в курсі всіх подій і отримувати найсвіжіші і достовірні новини. Бажаю, щоб по всьому світу розносилися радіохвилі та огортали його добром, позитивом і відмінним настроєм. Бажаю, щоб ваші ефіри були сповнені тільки приємними новинами, повідомляли тільки про радісні події та звучали в серцях людей улюбленими мелодіями. Бажаю ніколи не стояти на місці, йти в ногу з часом, стабільно розвиватися і завжди залишатися в тренді. З Днем радіо!
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С Днем радио! Интересных новостей и постоянно высокого рейтинга, чтобы слушатели были настроены на вашу волну и узнавали вас по голосам!
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Вітаю з Днем радіо та хочу побажати частоти щасливих мегагерц і радіохвиль великої удачі. Нехай кожен день буде сповненим тільки хороших новин, цікавих фактів і чудових пісень, нехай улюблене радіо дарує не тільки гарний настрій, але й масу ідей, натхнення та оптимістичних нот бадьорості!Картинки и открытки ко Дню радио
Ранее OBOZREVATEL публиковал интересные факты ко Всемирному дню радио, который отмечается ежегодно 13 февраля.
По материалам: pozdravok.ru.