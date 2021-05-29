С Днем работников издательств и полиграфии Украины: яркие поздравления и открытки
В субботу, 29 мая, в Украине отмечают День работников издательств, полиграфии и книгораспространения. Ежегодно этот профессиональный праздник приходится на последнюю субботу мая.
Он был учрежден указом президента Украины Леонида Кучмы № 563/99 от 25 мая 1999 года, "учитывая значительный вклад работников издательско-полиграфического комплекса в дело возрождения духовности народа, развитие науки, культуры, образования, всех сфер жизни общества". К празднику OBOZREVATEL публикует подборку оригинальных поздравлений для работников издательств и полиграфии.День работников издательств и полиграфии Украины: стихи, смс и проза
Всех, кто жизнь свою связал
С полиграфией и книгой,
Я желаю, чтоб издания
В мир добра влекли интригой.
Дело ваше пусть всегда
Только процветает,
Пусть фанатов книг хороших
В стране прибавляет.
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Тепло сьогодні вітаємо
Працівників видавництв і поліграфії,
Побільше креативних авторів бажаємо,
Щоб не було за минулим ностальгії,
Бажаємо вам любові, успіху,
Величезної радості, достатку,
Нехай в житті буде більше сміху,
А у справах всіх – порядку.
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Книжка сладко пахнет краской,
Это ты ее издал,
Жизнь становится прекрасной,
Если книжку прочитал.
Мы сердечно поздравляем
И желаем от души,
Чтобы были твои книги,
Как и прежде, хороши!
Чтобы сам ты был любимым,
И здоровым до ста лет,
А еще незаменимым,
Излучая яркий свет!
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У День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України хочеться від душі побажати таких друкованих видань і цікавих книг, які ні хвилини не залежувалися б на полицях у продажу. Нехай читачів радують захоплюючі сюжети і нехай кожен з книголюбів завжди буде вдячний за нелегку друкарську працю.
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Поздравляем с профессиональным праздником всех работников полиграфии, издательств и книгораспространения Украины. Книга – это сокровище, которым вы не скупитесь делиться со всеми. За такую щедрость пускай вам воздастся здоровьем, счастьем и искренней любовью.
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Вітаю з Днем працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України. Нехай цікаві історії та чудові твори завжди будуть надруковані, хай кожна свіжа сторінка чудової книги захоплює читача в свій унікальний і чарівний світ, нехай праця видавця і розповсюджувача книг ніколи не буде марною і завжди дарує можливість кожній людині відкрити для себе щось нове і фантастичне.Картинки и открытки ко Дню работников издательств и полиграфии
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее историк и журналист Вахтанг Кипиани показал редкую немецкоязычную книгу об Украине и путешествиях по ее территории.
По материалам: pozdravok.ru.