С Днем работников издательств и полиграфии Украины: яркие поздравления и открытки

В субботу, 29 мая, в Украине отмечают День работников издательств, полиграфии и книгораспространения. Ежегодно этот профессиональный праздник приходится на последнюю субботу мая.

Он был учрежден указом президента Украины Леонида Кучмы № 563/99 от 25 мая 1999 года, "учитывая значительный вклад работников издательско-полиграфического комплекса в дело возрождения духовности народа, развитие науки, культуры, образования, всех сфер жизни общества". К празднику OBOZREVATEL публикует подборку оригинальных поздравлений для работников издательств и полиграфии.

Всех, кто жизнь свою связал

Видео дня

С полиграфией и книгой,

Я желаю, чтоб издания

В мир добра влекли интригой.

Дело ваше пусть всегда

Только процветает,

Пусть фанатов книг хороших

В стране прибавляет.

***

Тепло сьогодні вітаємо

Працівників видавництв і поліграфії,

Побільше креативних авторів бажаємо,

Щоб не було за минулим ностальгії,

Бажаємо вам любові, успіху,

Величезної радості, достатку,

Нехай в житті буде більше сміху,

А у справах всіх – порядку.

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Книжка сладко пахнет краской,

Это ты ее издал,

Жизнь становится прекрасной,

Если книжку прочитал.

Мы сердечно поздравляем

И желаем от души,

Чтобы были твои книги,

Как и прежде, хороши!

Чтобы сам ты был любимым,

И здоровым до ста лет,

А еще незаменимым,

Излучая яркий свет!

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У День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України хочеться від душі побажати таких друкованих видань і цікавих книг, які ні хвилини не залежувалися б на полицях у продажу. Нехай читачів радують захоплюючі сюжети і нехай кожен з книголюбів завжди буде вдячний за нелегку друкарську працю.

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Поздравляем с профессиональным праздником всех работников полиграфии, издательств и книгораспространения Украины. Книга – это сокровище, которым вы не скупитесь делиться со всеми. За такую щедрость пускай вам воздастся здоровьем, счастьем и искренней любовью.

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Вітаю з Днем працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України. Нехай цікаві історії та чудові твори завжди будуть надруковані, хай кожна свіжа сторінка чудової книги захоплює читача в свій унікальний і чарівний світ, нехай праця видавця і розповсюджувача книг ніколи не буде марною і завжди дарує можливість кожній людині відкрити для себе щось нове і фантастичне.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее историк и журналист Вахтанг Кипиани показал редкую немецкоязычную книгу об Украине и путешествиях по ее территории.

По материалам: pozdravok.ru.