С Днем поцелуя 2021: поздравления, смс, картинки и открытки
Во вторник, 6 июля, отмечается Всемирный день поцелуев. Этот праздник появился в 19 веке в Великобритании, а в конце 20-го был официально утвержден ООН как международное торжество.
Более чем в 60 странах мира ко Дню поцелуев проходят различные мероприятия. Одними из самых популярных являются конкурсы с призами за "самый долгий", "самый красивый" или "самый страстный" поцелуй. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подборку ярких поздравлений и открыток к празднику.С Днем поцелуя: поздравления в смс, стихах и прозе
Поцелуй нам дарит счастье
И эмоций бурный всплеск,
После крепких поцелуев
Возникает в глазках блеск,
Всем, кто любит поцелуи,
Пожелаем в этот день,
Через годы чтобы было
Целоваться вам не лень!
***
Бажаю багато цілуватися
І кожною миттю насолоджуватися,
Дарувати величезну любов
Своїм коханим знов і знов!
Нехай поцілунки будуть солодкі,
Солодше цукерок і шоколадок!
Любіть і цілуйтесь частіше,
Щоб життя було щасливішим!
***
В День поцелуя желаю любви,
Чтобы тебя всецело окрыляла,
Чтоб поцелуями наполнилась вся жизнь,
Чтобы душа твоя сияла!
***
З Всесвітнім днем поцілунку
Вітаю сьогодні я всіх,
Нехай кохані ними радують,
Розцілуйте швидше ви тих,
Хто вам близький, до серця приємний,
Всіх коханих і також рідних,
І стане день тоді чудовим,
І не буде думок поганих.
***
Поздравляю с Днем поцелуя и желаю страстных и жарких, сладких, нежных, искренних, веселых, неожиданных, крепких, волшебных, добрых и неповторимых поцелуев!
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Вітаю з днем поцілунку! Бажаю, щоб ваше життя було солодким, як поцілунок коханої людини, теплим, як поцілунок мами і благополучним, як поцілунок самої удачі. Цілуйтеся, посміхайтеся, купайтеся в любові та щасті. Нехай у вашому житті завжди поруч буде людина, яку ви можете взяти за руку. І чий поцілунок, як чарівні ліки, зможе прогнати геть усі хвороби, тривоги та смуток.
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Поздравляем с замечательным праздником – Днем поцелуя. Пусть Ваш поцелуй станет свидетельством искренних чувств, проявлением симпатии, любви и нежности. Радуйте тех, кто Вам дорог, выражайте свои чувства и будьте щедры на доброту.Картинки и открытки ко Дню поцелуя
Ранее OBOZREVATEL публиковал выдержку из журнала Life 1942 года, в которой рассказывается о том, как следует правильно целоваться. Руководство сопровождается снимками тех времен, которые наглядно показывают, как это делается с научной точки зрения.
По материалам: pozdravok.ru.