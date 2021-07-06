С Днем поцелуя 2021: поздравления, смс, картинки и открытки

Во вторник, 6 июля, отмечается Всемирный день поцелуев. Этот праздник появился в 19 веке в Великобритании, а в конце 20-го был официально утвержден ООН как международное торжество.

Более чем в 60 странах мира ко Дню поцелуев проходят различные мероприятия. Одними из самых популярных являются конкурсы с призами за "самый долгий", "самый красивый" или "самый страстный" поцелуй. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подборку ярких поздравлений и открыток к празднику.

Поцелуй нам дарит счастье

И эмоций бурный всплеск,

После крепких поцелуев

Возникает в глазках блеск,

Видео дня

Всем, кто любит поцелуи,

Пожелаем в этот день,

Через годы чтобы было

Целоваться вам не лень!

***

Бажаю багато цілуватися

І кожною миттю насолоджуватися,

Дарувати величезну любов

Своїм коханим знов і знов!

Нехай поцілунки будуть солодкі,

Солодше цукерок і шоколадок!

Любіть і цілуйтесь частіше,

Щоб життя було щасливішим!

***

В День поцелуя желаю любви,

Чтобы тебя всецело окрыляла,

Чтоб поцелуями наполнилась вся жизнь,

Чтобы душа твоя сияла!

***

З Всесвітнім днем поцілунку

Вітаю сьогодні я всіх,

Нехай кохані ними радують,

Розцілуйте швидше ви тих,

Хто вам близький, до серця приємний,

Всіх коханих і також рідних,

І стане день тоді чудовим,

І не буде думок поганих.

***

Поздравляю с Днем поцелуя и желаю страстных и жарких, сладких, нежных, искренних, веселых, неожиданных, крепких, волшебных, добрых и неповторимых поцелуев!

***

Вітаю з днем поцілунку! Бажаю, щоб ваше життя було солодким, як поцілунок коханої людини, теплим, як поцілунок мами і благополучним, як поцілунок самої удачі. Цілуйтеся, посміхайтеся, купайтеся в любові та щасті. Нехай у вашому житті завжди поруч буде людина, яку ви можете взяти за руку. І чий поцілунок, як чарівні ліки, зможе прогнати геть усі хвороби, тривоги та смуток.

***

Поздравляем с замечательным праздником – Днем поцелуя. Пусть Ваш поцелуй станет свидетельством искренних чувств, проявлением симпатии, любви и нежности. Радуйте тех, кто Вам дорог, выражайте свои чувства и будьте щедры на доброту.

Ранее OBOZREVATEL публиковал выдержку из журнала Life 1942 года, в которой рассказывается о том, как следует правильно целоваться. Руководство сопровождается снимками тех времен, которые наглядно показывают, как это делается с научной точки зрения.

По материалам: pozdravok.ru.