С Днем медсестры: открытки, картинки, стихи и видео с поздравлениями

В среду, 12 мая, отмечается Международный день медсестры. Праздник проводится под эгидой Международного совета медсестер (ICN). Его дата – день рождения Флоренс Найтингейл, одной из основательниц службы сестер милосердия.

В 2021 году темами мероприятия, в частности, объявлены заболеваемость COVID-19, а также стресс и выгорание среди медсестер и других медработников. OBOZREVATEL к празднику собрал яркие открытки, картинки, видео, поздравления в стихах и прозе.

Добрые ангелы в белых халатах,

Нужны вы врачам и больным, что в палатах:

Поставить укол или измерить давление,

У пациентов развеять сомнения.

Все вы умеете, все вам под силу.

Пусть вам воздастся, чтоб все у вас было:

Счастье, здоровье, успех и тепло,

Чтобы всегда и во всем вам везло.

С Днем медсестры, дорогие вы наши.

Знайте, что нет вас милее и краше.

***

З днем медичної сестри вітаю,

Життя гідного й легкого бажаю.

Нехай не турбують погані моменти,

Найчастіше у вашу адресу звучать компліменти!

Нехай праця оціниться дуже пристойно,

Щоб результатом були ви вдоволені.

Багато здоров'я, любові та краси

І досягнення класної мрії!

***

Ваш труд бесценен, оценить

Его словами невозможно.

Спасать людей, работой жить

И днем и ночью, крайне сложно.

Спасибо вам за то тепло,

Что день и ночь, зимой и летом,

Вы людям дарите его,

Взамен не требуя ответа.

***

Мы поздравляем медсестер,

Сегодня праздник их пришел!

Спасибо вам за понимание,

За всю заботу и внимание!

Успехов вам больших в работе,

Быть всегда лишь при почете.

Жизни долгой вам, красивой,

Ну а главное, счастливой!

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Дорогі наші медсестри! Цього дня ми раді привітати вас з професійним святом і сердечно подякувати за вашу важливу і гідну працю. Ви добрі феї в білих халатах, гарні рятівниці людського здоров'я, справжні зброєносці лікарів. Без вас робота медичних установ просто не була б можливою. Дякуємо вам, чарівні сестри, за те, що ваші тендітні плечі витримують всі дані вам долею і професією тяготи!

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Желаю быть самой энергичной, воодушевлённой, молодой, умелой и веселой медсестрой. Поздравляю с профессиональным праздником. Здоровья и успехов.

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Від щирого серця вітаю вас з Міжнародним днем медичних сестер! Завдяки вашим зусиллям кожен день хтось позбавляється від страждань, до когось повертається бадьорість і гарне самопочуття. Ваша самовіддана і безкорислива служба завоювала багато сердець, адже ви не тільки допомагаєте зцілитися фізично, а й є джерелом наснаги, підтримки і надії для людей у найважчі хвилини їхнього життя. Щиро бажаю вам міцного здоров'я, терпіння та удачі у вашій благородній праці, матеріального благополуччя і вдячних пацієнтів.

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С профессиональным праздником вас, Днем медсестры! Безграничного терпения, безоблачного счастья, успехов во всем, добра, тепла и уюта!

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З Днем медсестри! Таку професію може вибрати тільки по-справжньому добра, чуйна, уважна людина. Нехай же і вам у повсякденному житті зустрічаються тільки такі ж гарні люди. Бажаємо, щоб ваша робота в нашій країні оцінювалась гідно. Щастя, кохання, всіх благ, дорогі медсестри.

Как сообщал OBOZREVATEL, медсестра из Киева сделала прививку от коронавируса в США и обратилась с призывом к украинским коллегам. Женщина более 20 лет живет в Америке, где работает в центре диализа в Лос-Анджелесе.

По материалам: pozdravok.ru.