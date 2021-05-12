С Днем медсестры: открытки, картинки, стихи и видео с поздравлениями
В среду, 12 мая, отмечается Международный день медсестры. Праздник проводится под эгидой Международного совета медсестер (ICN). Его дата – день рождения Флоренс Найтингейл, одной из основательниц службы сестер милосердия.
В 2021 году темами мероприятия, в частности, объявлены заболеваемость COVID-19, а также стресс и выгорание среди медсестер и других медработников. OBOZREVATEL к празднику собрал яркие открытки, картинки, видео, поздравления в стихах и прозе.Стихи, смс и проза в День медсестры
Добрые ангелы в белых халатах,
Нужны вы врачам и больным, что в палатах:
Поставить укол или измерить давление,
У пациентов развеять сомнения.
Все вы умеете, все вам под силу.
Пусть вам воздастся, чтоб все у вас было:
Счастье, здоровье, успех и тепло,
Чтобы всегда и во всем вам везло.
С Днем медсестры, дорогие вы наши.
Знайте, что нет вас милее и краше.
***
З днем медичної сестри вітаю,
Життя гідного й легкого бажаю.
Нехай не турбують погані моменти,
Найчастіше у вашу адресу звучать компліменти!
Нехай праця оціниться дуже пристойно,
Щоб результатом були ви вдоволені.
Багато здоров'я, любові та краси
І досягнення класної мрії!
***
Ваш труд бесценен, оценить
Его словами невозможно.
Спасать людей, работой жить
И днем и ночью, крайне сложно.
Спасибо вам за то тепло,
Что день и ночь, зимой и летом,
Вы людям дарите его,
Взамен не требуя ответа.
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Мы поздравляем медсестер,
Сегодня праздник их пришел!
Спасибо вам за понимание,
За всю заботу и внимание!
Успехов вам больших в работе,
Быть всегда лишь при почете.
Жизни долгой вам, красивой,
Ну а главное, счастливой!
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Дорогі наші медсестри! Цього дня ми раді привітати вас з професійним святом і сердечно подякувати за вашу важливу і гідну працю. Ви добрі феї в білих халатах, гарні рятівниці людського здоров'я, справжні зброєносці лікарів. Без вас робота медичних установ просто не була б можливою. Дякуємо вам, чарівні сестри, за те, що ваші тендітні плечі витримують всі дані вам долею і професією тяготи!
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Желаю быть самой энергичной, воодушевлённой, молодой, умелой и веселой медсестрой. Поздравляю с профессиональным праздником. Здоровья и успехов.
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Від щирого серця вітаю вас з Міжнародним днем медичних сестер! Завдяки вашим зусиллям кожен день хтось позбавляється від страждань, до когось повертається бадьорість і гарне самопочуття. Ваша самовіддана і безкорислива служба завоювала багато сердець, адже ви не тільки допомагаєте зцілитися фізично, а й є джерелом наснаги, підтримки і надії для людей у найважчі хвилини їхнього життя. Щиро бажаю вам міцного здоров'я, терпіння та удачі у вашій благородній праці, матеріального благополуччя і вдячних пацієнтів.
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С профессиональным праздником вас, Днем медсестры! Безграничного терпения, безоблачного счастья, успехов во всем, добра, тепла и уюта!
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З Днем медсестри! Таку професію може вибрати тільки по-справжньому добра, чуйна, уважна людина. Нехай же і вам у повсякденному житті зустрічаються тільки такі ж гарні люди. Бажаємо, щоб ваша робота в нашій країні оцінювалась гідно. Щастя, кохання, всіх благ, дорогі медсестри.
Как сообщал OBOZREVATEL, медсестра из Киева сделала прививку от коронавируса в США и обратилась с призывом к украинским коллегам. Женщина более 20 лет живет в Америке, где работает в центре диализа в Лос-Анджелесе.
По материалам: pozdravok.ru.