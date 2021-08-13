С Днем левши 2021: поздравления и открытки к празднику
В пятницу, 13 августа, отмечается Международный день левши. В этот праздник активисты по всему миру стараются привлечь внимание к необходимости учитывать удобства левшей при производстве товаров, организовывают различные мероприятия и соревнования.
День левши был основан 13 августа 1976 года по инициативе организации Left-handers International. Идею активно поддержал Британский клуб левшей, обеспокоенный тем, что во многих школах детей пытаются переучить писать правой рукой, что грозит стрессами и низкой успеваемостью. К празднику OBOZREVATEL собрал подборку оригинальных поздравлений для левшей.С Днем левшей: смс, стихи и проза
Не кожен лівою рукою
Уміє легко так писати!
Лівша возився, он, з блохою,
Її зміг навіть підкувати!
Лівші, ви творчі люди,
Харизматичні та розумні!
Вас щастя чекає в будь-яку хвилину,
Адже енергії ви сповнені!
***
Ты левша, и это классно!
Говорят, что склад ума
У левшей столь необычный,
Прямо кругом голова.
Ты особенность природы
С честью, гордостью прими.
И талант, что дан от Бога,
Ты достойно пронеси.
***
Ты одной рукой своей
Можешь побороть любого,
Поздравляю с днем левшей
И побед желаю много!
***
Вітаю з Міжнародним днем шульги та від душі бажаю завжди залишатися унікальною й неймовірно цікавою особистістю. Хай будь-яка справа буде тобі під силу, хай "однією лівою" вдається справлятися завжди та з усім. Удачі, здоров'я, ентузіазму та яскравого життя!
***
С Международным днем левшей. Такие люди особенные, уникальные. Желаю тебе всегда быть веселым, энергичным, разносторонним, интересным и смелым человеком, удивлять весь мир, а любую преграду на пути к мечте преодолевать одной левой!
***
Вітаю з Міжнародним днем шульги! Нехай твій неймовірний розум, творча жилка і талант принесуть тобі успіх і визнання. Нехай кожен твій день складається тільки з приємних моментів і, завдяки своїй лівій, ти у всіх життєвих ситуаціях будеш правим.Открытки и картинки ко Дню левши
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогер Максим Мирович объяснил, почему в СССР переучивали левшей. Официально заявлялось, что все предметы обихода создаются для правшей, поэтому левшам при таких условиях будет жить очень сложно.
По материалам: pozdravok.ru.