С Днем левши 2021: поздравления и открытки к празднику

В пятницу, 13 августа, отмечается Международный день левши. В этот праздник активисты по всему миру стараются привлечь внимание к необходимости учитывать удобства левшей при производстве товаров, организовывают различные мероприятия и соревнования.

День левши был основан 13 августа 1976 года по инициативе организации Left-handers International. Идею активно поддержал Британский клуб левшей, обеспокоенный тем, что во многих школах детей пытаются переучить писать правой рукой, что грозит стрессами и низкой успеваемостью. К празднику OBOZREVATEL собрал подборку оригинальных поздравлений для левшей.

Не кожен лівою рукою

Уміє легко так писати!

Лівша возився, он, з блохою,

Видео дня

Її зміг навіть підкувати!

Лівші, ви творчі люди,

Харизматичні та розумні!

Вас щастя чекає в будь-яку хвилину,

Адже енергії ви сповнені!

***

Ты левша, и это классно!

Говорят, что склад ума

У левшей столь необычный,

Прямо кругом голова.

Ты особенность природы

С честью, гордостью прими.

И талант, что дан от Бога,

Ты достойно пронеси.

***

Ты одной рукой своей

Можешь побороть любого,

Поздравляю с днем левшей

И побед желаю много!

***

Вітаю з Міжнародним днем шульги та від душі бажаю завжди залишатися унікальною й неймовірно цікавою особистістю. Хай будь-яка справа буде тобі під силу, хай "однією лівою" вдається справлятися завжди та з усім. Удачі, здоров'я, ентузіазму та яскравого життя!

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С Международным днем левшей. Такие люди особенные, уникальные. Желаю тебе всегда быть веселым, энергичным, разносторонним, интересным и смелым человеком, удивлять весь мир, а любую преграду на пути к мечте преодолевать одной левой!

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Вітаю з Міжнародним днем шульги! Нехай твій неймовірний розум, творча жилка і талант принесуть тобі успіх і визнання. Нехай кожен твій день складається тільки з приємних моментів і, завдяки своїй лівій, ти у всіх життєвих ситуаціях будеш правим.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогер Максим Мирович объяснил, почему в СССР переучивали левшей. Официально заявлялось, что все предметы обихода создаются для правшей, поэтому левшам при таких условиях будет жить очень сложно.

По материалам: pozdravok.ru.