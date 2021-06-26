С Днем косметолога 2021: открытки, смс и видео с поздравлениями
В субботу, 26 июня, отмечается День косметолога (Beautician’s Day). Хотя этот праздник и носит неофициальный характер, популярность его с каждым годом растет в разных странах мира.
В этот день принимают поздравления профессионалы, которые помогают мужчинам и женщинам выглядеть лучше, скрыв недостатки и подчеркнув естественную красоту. Ко Дню косметолога OBOZREVATEL публикует подборку смс, открыток, картинок и видео с пожеланиями.День косметолога: поздравления в стихах и прозе
Красоту наводишь ты в два счета,
И сама прекрасна, как цветок.
Пожелаю в день твой, косметолог
Красоту дарить всем без забот.
Пусть работа дарит вдохновение,
Пусть отличным будет настроение,
Счастья, красоты и процветания,
Исполнения планов и желаний.
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Дивовижна це робота –
Робити світ гарнішим,
Усі печалі та турботи
Зняти рукам твоїм під силу.
Я бажаю в житті цьому
Тільки радісних клієнтів,
Більше радості та світла,
Добрих слів і компліментів!
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Косметолог первоклассный,
С праздником твоим, ура!
Пусть вся жизнь течет прекрасно
В море света и добра!
Пусть клиентов благодарных
Будет целый океан,
Мчится счастье постоянно
За тобою по пятам!
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Бажаю, щоб лише добрі моменти
Життя твоє завжди наповняли!
Нехай лиш додаються клієнти,
Та щоб твої доходи зростали!
З Днем косметолога!
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Лучшего мастера красоты и эстетики поздравляю с Днем косметолога! Добрых клиентов, которые всегда будут благодарны за прекрасные результаты процедур, больших успехов и огромных продвижений в деятельности, отличного здоровья и удачи, верной любви и большого счастья в жизни.
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З Днем косметолога! Бажаю, щоб кожен твій клієнт міг похвалитися ідеальною шкірою та сяючим від щастя обличчям. Нехай твоя робота приносить тобі задоволення та достаток, нехай у твоєму житті буде багато крутих перемог і звершень. Бажаю завжди залишатися прикладом чистої шкіри, чистої думки, чистого серця. Удачі, любові та натхнення!
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Замечательного косметолога поздравляю с профессиональным праздником! Желаю и дальше радовать людей своим мастерством делая их моложе, увереннее в себе, совершеннее и красивее!Картинки и открытки ко Дню косметолога
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эстетический хирург Анна Мирошниченко рассказала о модных в 2021 году процедурах в косметологии. Как и в одежде, так и в бьюти-индустрии есть трендовые направления.
По материалам: pozdravok.ru.