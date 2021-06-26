С Днем косметолога 2021: открытки, смс и видео с поздравлениями

В субботу, 26 июня, отмечается День косметолога (Beautician’s Day). Хотя этот праздник и носит неофициальный характер, популярность его с каждым годом растет в разных странах мира.

В этот день принимают поздравления профессионалы, которые помогают мужчинам и женщинам выглядеть лучше, скрыв недостатки и подчеркнув естественную красоту. Ко Дню косметолога OBOZREVATEL публикует подборку смс, открыток, картинок и видео с пожеланиями.

Красоту наводишь ты в два счета,

И сама прекрасна, как цветок.

Пожелаю в день твой, косметолог

Красоту дарить всем без забот.

Пусть работа дарит вдохновение,

Видео дня

Пусть отличным будет настроение,

Счастья, красоты и процветания,

Исполнения планов и желаний.

***

Дивовижна це робота –

Робити світ гарнішим,

Усі печалі та турботи

Зняти рукам твоїм під силу.

Я бажаю в житті цьому

Тільки радісних клієнтів,

Більше радості та світла,

Добрих слів і компліментів!

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Косметолог первоклассный,

С праздником твоим, ура!

Пусть вся жизнь течет прекрасно

В море света и добра!

Пусть клиентов благодарных

Будет целый океан,

Мчится счастье постоянно

За тобою по пятам!

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Бажаю, щоб лише добрі моменти

Життя твоє завжди наповняли!

Нехай лиш додаються клієнти,

Та щоб твої доходи зростали!

З Днем косметолога!

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Лучшего мастера красоты и эстетики поздравляю с Днем косметолога! Добрых клиентов, которые всегда будут благодарны за прекрасные результаты процедур, больших успехов и огромных продвижений в деятельности, отличного здоровья и удачи, верной любви и большого счастья в жизни.

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З Днем косметолога! Бажаю, щоб кожен твій клієнт міг похвалитися ідеальною шкірою та сяючим від щастя обличчям. Нехай твоя робота приносить тобі задоволення та достаток, нехай у твоєму житті буде багато крутих перемог і звершень. Бажаю завжди залишатися прикладом чистої шкіри, чистої думки, чистого серця. Удачі, любові та натхнення!

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Замечательного косметолога поздравляю с профессиональным праздником! Желаю и дальше радовать людей своим мастерством делая их моложе, увереннее в себе, совершеннее и красивее!

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эстетический хирург Анна Мирошниченко рассказала о модных в 2021 году процедурах в косметологии. Как и в одежде, так и в бьюти-индустрии есть трендовые направления.

По материалам: pozdravok.ru.