С Днем Казанской иконы Божьей Матери 2021: лучшие открытки и поздравления

В четверг, 4 ноября, в Украине отмечают День Казанской иконы Божьей Матери. Этот церковный праздник посвящен одной из величайших святынь православной церкви.

Перед чудотворным образом молятся о семейном счастье, детях, здоровье и исцелении от болезней. К празднику OBOZREVATEL подготовил подборку ярких поздравлений, видео и открыток.

Пусть Божья Матерь

Вас хранит и в этот праздник, и всегда!

Пускай от бед всех сохранит

И не оставит никогда!

Пусть Божьей благодатью дом

Наполнит этот светлый праздник.

Сердца пусть греются добром,

Что нам всем дарит

Божья Матерь.

Видео дня

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Іконі Божої Матері Казанської

Сьогодні ми присвячуєм молитви.

Від бід, хвороб та негодів

Ти нас та наших близьких захисти.

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Пусть Казанская икона

Божией Матери стоит,

Дом от бед, врагов и хворей

Навсегда она хранит.

Пусть заступница большая

Души наши исцелит.

Образ чти ее прекрасный,

Он тебя благословит.

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У День Казанської ікони Божої Матері я щиро бажаю миру та благополуччя, здоров'я всій родині та достатку, світлих надій та добрих помислів, міцної віри та неймовірних сил. Нехай Казанська ікона завжди захищає від лих і ворогів, нехай Мати Божа ніколи не дасть впасти і поникнути душею.

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Вітаю з Днем Казанської ікони Божої Матері! Бажаю, щоб святий образ Богородиці зберігав тебе від бід, уберігав твою сім'ю від злих недуг та чуток. Бажаю жити в мирі, достатку та любові з добрим серцем та відкритою душею.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь православных праздников на ноябрь 2021 года. В конце осени верующих ждет несколько важных дат, а также начало многодневного Рождественского поста.

По материалам: pozdravok.ru.