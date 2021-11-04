С Днем Казанской иконы Божьей Матери 2021: лучшие открытки и поздравления
В четверг, 4 ноября, в Украине отмечают День Казанской иконы Божьей Матери. Этот церковный праздник посвящен одной из величайших святынь православной церкви.
Перед чудотворным образом молятся о семейном счастье, детях, здоровье и исцелении от болезней. К празднику OBOZREVATEL подготовил подборку ярких поздравлений, видео и открыток.Поздравления с Днем Казанской иконы Божьей Матери в стихах и прозе
Пусть Божья Матерь
Вас хранит и в этот праздник, и всегда!
Пускай от бед всех сохранит
И не оставит никогда!
Пусть Божьей благодатью дом
Наполнит этот светлый праздник.
Сердца пусть греются добром,
Что нам всем дарит
Божья Матерь.
***
Іконі Божої Матері Казанської
Сьогодні ми присвячуєм молитви.
Від бід, хвороб та негодів
Ти нас та наших близьких захисти.
***
Пусть Казанская икона
Божией Матери стоит,
Дом от бед, врагов и хворей
Навсегда она хранит.
Пусть заступница большая
Души наши исцелит.
Образ чти ее прекрасный,
Он тебя благословит.
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У День Казанської ікони Божої Матері я щиро бажаю миру та благополуччя, здоров'я всій родині та достатку, світлих надій та добрих помислів, міцної віри та неймовірних сил. Нехай Казанська ікона завжди захищає від лих і ворогів, нехай Мати Божа ніколи не дасть впасти і поникнути душею.
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Вітаю з Днем Казанської ікони Божої Матері! Бажаю, щоб святий образ Богородиці зберігав тебе від бід, уберігав твою сім'ю від злих недуг та чуток. Бажаю жити в мирі, достатку та любові з добрим серцем та відкритою душею.Открытки и картинки ко Дню Казанской иконы Божьей Матери
Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь православных праздников на ноябрь 2021 года. В конце осени верующих ждет несколько важных дат, а также начало многодневного Рождественского поста.
По материалам: pozdravok.ru.