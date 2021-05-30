С Днем химика 2021: яркие поздравления и открытки

В воскресенье, 30 мая, в Украине отмечают День химика. Этот профессиональный праздник работников химической и нефтехимической промышленностей был установлен указом президента Леонида Кравчука № 219/94 от 7 мая 1994 года.

Согласно документу, День химика ежегодно приходится на последнее воскресенье мая. К празднику OBOZREVATEL публикует яркие открытки, картинки, стихи и видео с поздравлениями.

Собери ингредиенты:

Радость, счастье, комплименты,

Грамм удачи подмешай,

Про любовь не забывай,

Подогреть надеждой надо,

Шеф твой сдобрит пусть окладом.

Если вдруг в итоге смесь

Даст в осадке злобу, спесь —

Осторожненько их слей,

Видео дня

А полученный коктейль

Залпом выпей, старина,

За день химика до дна!

***

У кожній сфері великого життя

Буває хімія потрібна.

Адже без неї наш побут немислимий,

Пишається хіміком країна!

І всіх, хто до хімії причетний,

З Днем хіміка вітаємо зараз.

Бажаємо добра і щастя,

Щоб виходило все у вас!

***

С Днем химика! Живите, процветая.

Пусть радует сияньем солнце мая.

Заботой одаряют все родные.

Доходы будут самые крутые!

Работники такой важнейшей сферы,

Желаем вам тепла, успеха, веры,

Надежды на хорошее, на счастье.

И пусть мечты в реальность воплотятся!

***

Усіх хіміків і причетних до цієї галузі фахівців вітаю з професійним святом! Бажаю просування і розвитку, нових відкриттів і знахідок. Нехай у вас і на молекулярному рівні, і в найскладніших переплетеннях хімічних ланцюжках все буде стабільно, прекрасно і чудово! Гарного вам настрою, прекрасного самопочуття, просування і всього самого найкращого!

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Поздравляем с Днем химика! Желаем творческих успехов и пусть все Ваши планы станут реальностью. Ваша профессия настолько уникальна и полезна, благодаря которой общество получает огромную пользу. Будьте всегда на высоте во всех направлениях и удачи во всем!

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З Днем хіміка! Завжди дуже приємно вітати з професійним святом таких рідкісних і талановитих фахівців, як ви! Не зупиняйтеся на досягнутому, все глибше і глибше осягайте надра науки і радуйте нас своїми успішними відкриттями. Будьте щасливі, натхненні та здорові. Найглибшої поваги і визнання вам!

Как сообщал OBOZREVATEL, Нобелевскую премию по химии 2020 года присудили за редактирование ДНК. Ее получили француженка Эммануэль Шарпантье и американка Дженнифер Дудна.

По материалам: pozdravok.ru.