С днем ангела Семена 2021: лучшие поздравления, открытки и видео
Во вторник, 14 сентября, мужчины по имени Семен отмечают свой день ангела. В эту дату православная церковь чтит память их святого покровителя – христианского монаха Симеона Столпника, жившего в 4-5 веках.
Семен – имя еврейского происхождения, которое переводится как "Бог услышал", или "услышанный Богом". К именинам Семена OBOZREVATEL публикует подборку оригинальных поздравлений, видео и открыток.Поздравления с днем ангела Семена в стихах и прозе
Серед всіх чоловічих імен,
Не останнє місце займає Семен,
Сьогодні ангел спустився з небес,
І подарував імениннику багато чудес.
Ми раді з днем ангела привітати тебе,
Нехай буде світлою доля твоя,
Нехай удача тобі на п'яти наступає,
І друзів у житті лиш надійних зустрічай.
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Тебе, Семен, сегодня поздравленья,
Ты достоин только восхищенья,
С именинами тебя поздравляем,
Всего наилучшего искренне желаем.
Пусть не ударит горе в спину,
Пускай печали сердце не сожмут,
Пускай удача тебя не покинет,
Пускай друзья не подведут.
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З днем ангела тебе, Семене, вітаємо,
Всього найкращого щиро бажаємо,
Нехай буде повною чашею дім,
Нехай радість і удача поселяться в нім.
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С днем ангела тебя, Семен. Пусть жизнь будет полна хороших событий, пусть в делах сопутствует верная удача, пусть твое упорство всегда приводит к успеху. Здоровья, состоятельности, уверенности, мужества, взаимной любви и надежных друзей!
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З днем ангела, Семене! Від щирого серця вітаємо й бажаємо ніколи не зупинятися на половині шляху. Завжди йди до кінця і добивайся поставлених цілей. Бажаємо, щоб у твоєму житті було тільки найкраще: кохання, справжня дружба, яскраві переживання, успіхи та перемоги!Картинки и открытки ко дню ангела Семена
Ранее OBOZREVATEL публиковал православный календарь на сентябрь 2021 года. В первый месяц осени украинцев ждет несколько больших церковных праздниковиоднодневных постов.
По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.