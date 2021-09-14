С днем ангела Семена 2021: лучшие поздравления, открытки и видео

Во вторник, 14 сентября, мужчины по имени Семен отмечают свой день ангела. В эту дату православная церковь чтит память их святого покровителя – христианского монаха Симеона Столпника, жившего в 4-5 веках.

Семен – имя еврейского происхождения, которое переводится как "Бог услышал", или "услышанный Богом". К именинам Семена OBOZREVATEL публикует подборку оригинальных поздравлений, видео и открыток.

Серед всіх чоловічих імен,

Не останнє місце займає Семен,

Сьогодні ангел спустився з небес,

І подарував імениннику багато чудес.

Ми раді з днем ангела привітати тебе,

Нехай буде світлою доля твоя,

Нехай удача тобі на п'яти наступає,

Видео дня

І друзів у житті лиш надійних зустрічай.

***

Тебе, Семен, сегодня поздравленья,

Ты достоин только восхищенья,

С именинами тебя поздравляем,

Всего наилучшего искренне желаем.

Пусть не ударит горе в спину,

Пускай печали сердце не сожмут,

Пускай удача тебя не покинет,

Пускай друзья не подведут.

***

З днем ангела тебе, Семене, вітаємо,

Всього найкращого щиро бажаємо,

Нехай буде повною чашею дім,

Нехай радість і удача поселяться в нім.

***

С днем ангела тебя, Семен. Пусть жизнь будет полна хороших событий, пусть в делах сопутствует верная удача, пусть твое упорство всегда приводит к успеху. Здоровья, состоятельности, уверенности, мужества, взаимной любви и надежных друзей!

***

З днем ангела, Семене! Від щирого серця вітаємо й бажаємо ніколи не зупинятися на половині шляху. Завжди йди до кінця і добивайся поставлених цілей. Бажаємо, щоб у твоєму житті було тільки найкраще: кохання, справжня дружба, яскраві переживання, успіхи та перемоги!

Ранее OBOZREVATEL публиковал православный календарь на сентябрь 2021 года. В первый месяц осени украинцев ждет несколько больших церковных праздниковиоднодневных постов.

По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.