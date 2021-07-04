С днем ангела Максима 2021: поздравления, видео, картинки и открытки

В воскресенье, 4 июля, мужчины по имени Максим отмечают свой день ангела. В эту дату православная церковь чтит память преподобного Максима Грека – святого 15-16 веков, писателя и богослова. Празднование связано с обретением мощей святого, которое состоялось в 1996 году.

Максим – имя латинского происхождения, которое в переводе означает "самый большой", "величайший". К именинам Максима OBOZREVATEL подготовил подборку ярких поздравлений с праздником.

У Максима – именины,

Поздравляем мы Максима!

Счастлив будь, людьми любим,

Ангелом своим храним.

***

З днем ангела, Максиме, тебе вітаємо,

Здоров'я міцного й щастя бажаємо,

Нехай всі тривоги підуть, забудуться,

Нехай усі мрії заповітні збудуться.

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Нехай буде життя, як джерельна вода,

Нехай совість буде завжди чиста,

Кожного дня світу ти посміхайся,

На віражах долі міцніше тримайся.

***

Максим, желаю счастья максимум,

Любви тебе и много радости,

Твоим желаньям – исполняться,

Твоей удаче – улыбаться.

Желаю счастья безграничного,

И поведения приличного,

Ведь твой день ангела пришел,

Пускай от яств ломится стол!

***

Вітаю, Максиме, з днем твого ангела. Великого щастя, удачі та успіхів. Будь упевнений у собі, і нехай навіть ті цілі, які здаються нереальними, буде досягнуто. Бажаю тобі здоров'я, енергії та гарного настрою. Життєвих перемог, взаємного кохання та величезного везіння в потрібну хвилину.

***

С днем ангела, Максим! Будь счастливым и успешным, пусть тебе всегда везет, пусть удача всегда сопровождает тебя на жизненном пути. Будь здоровым и жизнерадостным!

***

Вітаю, любий Максиме, з днем ангела. Бажаю жити без будь-яких сумнівів, забобонів або страхів, сміливо будувати плани на майбутнє і обов'язково досягати всього важливого. Здоров'я і сил, максимуму можливостей і мінімуму проблем. Бажаю творити свою історію і сміливо здійснювати свої мрії.

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По материалам: pozdravik.ru.