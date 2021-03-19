С днем ангела Елены: поздравления и открытки к празднику

В пятницу, 19 марта, женщины по имени Елена отмечают свой день ангела. В эту дату православная церковь чтит память святой равноапостольной царицы Елены, матери римского императора, святого равноапостольного Константина Великого. В частности, верующие вспоминают обретение ею в Иерусалиме Животворящего креста Господня и гвоздей.

Елена – имя греческого происхождения, которое переводится как "избранная", "светлая", "сияющая", "солнечная", "лунная", "огненная". К празднику OBOZREVATEL собрал яркие поздравления с именинами в стихах и прозе, картинки, открытки и видео.

Раскроет ангел крылья,

Собою защитит

От тяжести раздумий,

От грусти и обид.

Он снежным опереньем

Укроет, исцелит.

И тихим нежным голосом

Тебя приободрит.

С днем ангела, Елена.

Пусть добрые лучи

В твоих глазах сияют,

Как огонек свечи.

***

З днем ангела тебе, Олено,

Від щирого серця вітаю,

Добра, удачі і любові

Від щирого серця я бажаю.

Нехай крилом закриє ангел

Ві проблем і всяких бід,

Нехай тебе твій покровитель

Направить вірно, захистить.

***

В день ангела, Елена,

Тебе я пожелаю –

Желания мгновенно

Пусть небо исполняет!

Пусть все добро с процентом

Скорей к тебе вернется,

Наполнит душу лето,

И счастье улыбнется!

***

З днем ангела, мила, чарівна, прекрасна Олено! Нехай твій ангел береже тебе від бід і хвороб, нехай у нього будуть неймовірно великі крила, які завжди вкриють від заздрості та смутку. Бажаю тобі, Оленочко, завжди залишатися сильною, вольовою, сміливою, доброю, натхненною, щирою, люблячою, коханою і гідною справжнього щастя!

***

С днем ангела, Елена. Желаю никогда не сбиваться с курса удачи и всегда оставаться по-настоящему счастливой. Будь любима и желанна, пусть каждый день дарит радость.

***

З днем ангела Олену вітаю і хочу побажати тобі, люба, щоб Бог тебе оберігав від усіх негараздів, щоб твій ангел-хранитель освітлював тобі шлях і дарував добру надію, щоб у житті в тебе було щире щастя і кохання, щоб душа прагнула до великих вчинків і благих діянь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы культовые наряды СССР. Мода в Советском Союзе начала зарождаться лишь в послевоенные годы, и женщины умудрялись идти на хитрости, чтобы стильно выглядеть.

По материалам: pozdravok.ru.