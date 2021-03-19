С днем ангела Елены: поздравления и открытки к празднику
В пятницу, 19 марта, женщины по имени Елена отмечают свой день ангела. В эту дату православная церковь чтит память святой равноапостольной царицы Елены, матери римского императора, святого равноапостольного Константина Великого. В частности, верующие вспоминают обретение ею в Иерусалиме Животворящего креста Господня и гвоздей.
Елена – имя греческого происхождения, которое переводится как "избранная", "светлая", "сияющая", "солнечная", "лунная", "огненная". К празднику OBOZREVATEL собрал яркие поздравления с именинами в стихах и прозе, картинки, открытки и видео.Стихи, смс и проза в день ангела Елены
Раскроет ангел крылья,
Собою защитит
От тяжести раздумий,
От грусти и обид.
Он снежным опереньем
Укроет, исцелит.
И тихим нежным голосом
Тебя приободрит.
С днем ангела, Елена.
Пусть добрые лучи
В твоих глазах сияют,
Как огонек свечи.
***
З днем ангела тебе, Олено,
Від щирого серця вітаю,
Добра, удачі і любові
Від щирого серця я бажаю.
Нехай крилом закриє ангел
Ві проблем і всяких бід,
Нехай тебе твій покровитель
Направить вірно, захистить.
***
В день ангела, Елена,
Тебе я пожелаю –
Желания мгновенно
Пусть небо исполняет!
Пусть все добро с процентом
Скорей к тебе вернется,
Наполнит душу лето,
И счастье улыбнется!
***
З днем ангела, мила, чарівна, прекрасна Олено! Нехай твій ангел береже тебе від бід і хвороб, нехай у нього будуть неймовірно великі крила, які завжди вкриють від заздрості та смутку. Бажаю тобі, Оленочко, завжди залишатися сильною, вольовою, сміливою, доброю, натхненною, щирою, люблячою, коханою і гідною справжнього щастя!
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С днем ангела, Елена. Желаю никогда не сбиваться с курса удачи и всегда оставаться по-настоящему счастливой. Будь любима и желанна, пусть каждый день дарит радость.
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З днем ангела Олену вітаю і хочу побажати тобі, люба, щоб Бог тебе оберігав від усіх негараздів, щоб твій ангел-хранитель освітлював тобі шлях і дарував добру надію, щоб у житті в тебе було щире щастя і кохання, щоб душа прагнула до великих вчинків і благих діянь.Картинки и открытки ко дню ангела Елены
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы культовые наряды СССР. Мода в Советском Союзе начала зарождаться лишь в послевоенные годы, и женщины умудрялись идти на хитрости, чтобы стильно выглядеть.
По материалам: pozdravok.ru.