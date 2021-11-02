С днем ангела Артема 2021: лучшие поздравления и открытки

Во вторник, 2 ноября, мужчины по имени Артем отмечают свой день ангела. Так, сегодня православная церковь чтит память их покровителя Артемия Антиохийского – святого мученика, пострадавшего в 4 веке во время гонений при Юлиане Отступнике.

Артем – имя греческого происхождения, которое в переводе означает "невредимый, здоровый". К именинам Артема OBOZREVATEL публикует подборку ярких открыток и поздравлений в стихах и прозе.

Артему щастя я бажаю,

Тебе з днем ангела вітаю,

Ти ніколи не сумуй,

І всі образи забувай,

Сьогодні треба веселитися

Адже святу недовго тривати,

Нехай іменини радують,

Друзі дарунками балують!

***

Послал Бог ангела хранить

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Тебя, Артем, чтоб мог ты жить

Без бед, во славе и в труде,

Во всем быть нужным и везде.

В день христианских именин

Поздравить мы тебя хотим

И пожелать одних побед

В преодоленье разных бед!

***

Артеме, хочу тобі удачі

У день ангела я побажати,

І життєві всі задачі

Легко без турбот подужати.

Везіння я тобі бажаю,

І багато щастя всією душею,

Тебе, Артеме, я вітаю,

Успіх хай крокує за тобою!

***

Поздравляю с днем ангела, Артем! Пусть все твои самые заветные желания сбудутся, все у тебя в жизни сложится как надо, а впереди будут только хорошие, радостные и счастливые дни! Здоровья, позитива и всеобъемлющей удачи!

***

Вітаю з днем ангела, Артем! Бажаю тобі завжди бути красенем та щасливцем. Нехай кожний день наповнює тебе новими силами, абсолютною впевненістю, яскравими мріями, високими цілями, геніальними ідеями. Будь здоровим, як богатир, відважним, як лицар, і шляхетним, як справжній король.

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По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.