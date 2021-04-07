С Благовещением! Открытки и поздравления к празднику

Православные верующие в Украине и других странах мира 7 апреля отмечают большой праздник – Благовещение. В этот день христиане вспоминают о благой вести, которую архангел Гавриил принес Деве Марии – будущем рождении у нее Иисуса Христа.

В храмах накануне праздника служат всенощное бдение, а 7 апреля после Божественной литургии по обычаю выпускают в небо белых голубей – символ вести о приходе Спасителя, дарующего людям свободу. Специально для своих читателей OBOZREVATEL собрал яркие поздравления с Благовещением в стихах и прозе, открытки, картинки и видео с пожеланиями.

Стихи, смс и проза в Благовещение

З Благовіщенням вас я вітаю!

Світлої радості в житті бажаю.

Нехай сьогодні до вас ангел прийде

І благу звістку вам принесе.

Нехай гармонією світ вас зустрічає,

Нехай для вас у небі сонце сяє.

І пребуде нехай знову і знову

З вами віра, надія та любов!

***

Поздравляю с Благовещением вас!

Пусть будет в жизни все благополучно!

Пусть неудачи все минуют вас,

Пусть улыбается счастливый случай!

***

Звістка благая прийшла,

Будьте щасливими, люди!

Хай не буде образ,

І нехай горя не буде!

Вам добра я бажаю,

І світла в душі,

Лише хороших і добрих

Вам завжди новин!

***

Поздравляю с Благовещеньем,

Теплых дней и солнечных желаю,

Божья Мать пускай поможет в жизни вам,

От печалей и невзгод оберегая.

***

Вітаю з великим християнським святом – Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Нехай все в житті приносить душевне задоволення, спокій, мир і гармонію. Нехай оселя повниться затишком і достатком. Нехай чистими будуть помисли та дії. Щастя вам, благих вістей, добра й любові. Нехай ваша віра буде міцною і непохитною!

***

С Благовещением вас! Пусть добрые вести приходят в ваш дом как можно чаще, пусть Господь ведет вас дорогой мира, любви, благодати, пусть сердце таит светлую надежду и искорку доброты.

***

Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці та від чистого серця хочу побажати цінувати своє життя і бути вдячним Богові за все гарне, що він послав, дорожити кожним світлим моментом щастя і вірити в свої сили, кожного дня отримувати благу і добру звістку та ніколи не втрачати віри і любові.

Картинки и открытки к Благовещению

Поздравления с Благовещением unian.net

Открытка на Благовещение narodna-pravda.ua

Пожелания в Благовещение v24.com.ua

Картинка на Благовещение kazaki.online

Видео к Благовещению

.,

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как отмечается Благовещение, а также есть ли пост в праздник и можно ли работать.

По материалам: pozdravok.ru.