С Благовещением! Открытки и поздравления к празднику
Православные верующие в Украине и других странах мира 7 апреля отмечают большой праздник – Благовещение. В этот день христиане вспоминают о благой вести, которую архангел Гавриил принес Деве Марии – будущем рождении у нее Иисуса Христа.
В храмах накануне праздника служат всенощное бдение, а 7 апреля после Божественной литургии по обычаю выпускают в небо белых голубей – символ вести о приходе Спасителя, дарующего людям свободу. Специально для своих читателей OBOZREVATEL собрал яркие поздравления с Благовещением в стихах и прозе, открытки, картинки и видео с пожеланиями.
Стихи, смс и проза в Благовещение
З Благовіщенням вас я вітаю!
Світлої радості в житті бажаю.
Нехай сьогодні до вас ангел прийде
І благу звістку вам принесе.
Нехай гармонією світ вас зустрічає,
Нехай для вас у небі сонце сяє.
І пребуде нехай знову і знову
З вами віра, надія та любов!
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Поздравляю с Благовещением вас!
Пусть будет в жизни все благополучно!
Пусть неудачи все минуют вас,
Пусть улыбается счастливый случай!
***
Звістка благая прийшла,
Будьте щасливими, люди!
Хай не буде образ,
І нехай горя не буде!
Вам добра я бажаю,
І світла в душі,
Лише хороших і добрих
Вам завжди новин!
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Поздравляю с Благовещеньем,
Теплых дней и солнечных желаю,
Божья Мать пускай поможет в жизни вам,
От печалей и невзгод оберегая.
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Вітаю з великим християнським святом – Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Нехай все в житті приносить душевне задоволення, спокій, мир і гармонію. Нехай оселя повниться затишком і достатком. Нехай чистими будуть помисли та дії. Щастя вам, благих вістей, добра й любові. Нехай ваша віра буде міцною і непохитною!
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С Благовещением вас! Пусть добрые вести приходят в ваш дом как можно чаще, пусть Господь ведет вас дорогой мира, любви, благодати, пусть сердце таит светлую надежду и искорку доброты.
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Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці та від чистого серця хочу побажати цінувати своє життя і бути вдячним Богові за все гарне, що він послав, дорожити кожним світлим моментом щастя і вірити в свої сили, кожного дня отримувати благу і добру звістку та ніколи не втрачати віри і любові.
Картинки и открытки к Благовещению
Видео к Благовещению
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Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как отмечается Благовещение, а также есть ли пост в праздник и можно ли работать.
По материалам: pozdravok.ru.