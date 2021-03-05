Родительская суббота 6 марта: что нужно и что нельзя делать

Для православных верующих в Украине 6 февраля наступает Вселенская мясопустная суббота – первая родительская суббота в 2021 году.

Это день поминовения церковью всех усопших, а в первую очередь – ушедших родителей и других предков. OBOZREVATEL рассказывает о главных его правилах и запретах.

"Мясопуст" – слово церковнославянского происхождения, означающее "мясо оставляю (отпускаю)". Следующий день, воскресенье, 7 марта, – Великий мясопуст, когда верующим в последний раз перед Великим постом разрешается есть мясо.

Родительскую субботу накануне также назвали мясопустной, чтобы отличить ее от другой, Троицкой вселенской родительской субботы. Ежегодно Мясопустная суббота отмечается в предпоследнюю субботу перед Великим постом.

В Мясопустную родительскую субботу в церквях поминают всех усопших, а особенно тех, кто не получил церковного отпевания или церковной молитвы: умерших внезапной смертью в чужих краях, погибших на войне, от мора и голода, пропавших без вести, от холода, пожара.

Вечером в пятницу накануне храмы служат великую панихиду – парастас. В субботу утром – заупокойное богослужение, во время которого происходит главное поминовение умерших православных, а затем – общую панихиду.

На парастас или на заупокойную службу прихожане подают записки с именами ушедших близких. В этот день также в церковь принято приносить постные продукты и вино (кагор) для совершения литургии.

Во Вселенскую мясопустную родительскую субботу верующие также по возможности посещают кладбища, оставляя на могилах ушедших близких цветы и лампадки. При этом священнослужители отмечают, что именно молитва в храме гораздо важнее для душ почивших: посещение службы – в первую очередь, поездка на кладбище – во вторую.

Помянуть умерших можно и помолившись дома, если нет возможности посетить храм.

Ссориться, ругаться, злиться.

Предаваться веселью и развлечениям.

Выполнять тяжелую работу по дому. 6 марта лучше сходить в церковь, помолиться, вспомнить о почивших предках за семейным обедом.

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