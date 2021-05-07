Поделки ко Дню матери: топ-5 идей подарков своими руками

Во второе воскресенье мая, которое в 2021 году приходится на 9 число, украинцы отмечают День Матери. Накануне праздника многие задумываются о том, что подарить маме.

Один из вариантов – подарок своими руками, который будет особенно приятным для самого близкого человека. OBOZREVATEL предлагает несколько идей поделок ко Дню матери.

Из подручных средств можно сделать красивый букет для мамы ко Дню матери. Так, в качестве материала подойдут бумага, салфетки, коробочки. В результате у вас могут получиться красивейшие розы, ромашки или тюльпаны.

Чтобы сделать вазу в подарок маме, понадобятся стеклянная банка, ацетон, ватный диск, губка, салфетки для декупажа, кисточка, клей пва, акриловые краски, шпагат, ножницы, акриловый лак на водной основе.

Для начала нужно обезжирить банку с помощью ватного диска и ацетона, а затем покрыть ее белой краской. После высыхания намотайте шпагат на крышку. Вырежьте цветы или другие рисунки из салфеток и приклейте их на банку. Украсьте банку разными красками и дождитесь высыхания.

Такое мыло подходит для жирной и проблемной кожи, имеет приятный аромат и антибактериальный эффект.

Для изготовления мыла понадобятся: 100 грамм мыльной основы, цедра половинки лимона, 1 чайная ложка жидкого меда, 1 чайная ложка сушеных цветов лаванды, 5 капель эфирного масла лаванды, 2 капли эфирного мала лимона, формочка, посуда.

Мыльную основу порежьте на кубики, растопите ее на водяной бане и снимите с плиты. Цедру лимона натрите и отожмите сок. Добавьте лаванду и цедру в мыльную основу, затем перемешайте ее.

В немного остывшую смесь добавьте эфирные масла и мед, перемешайте. Залейте смесь в формочки и посыпьте сверху цветами лаванды. Оставьте на сутки для полного застывания.

Сделать своими руками подарок ко Дню матери могут и малыши двух-трех лет под руководством папы или бабушки с дедушкой. Это может быть букет из пластилина или нарисованный пальчиковыми красками, поделка из ватных дисков или цветы из бумаги.

Дети старше 4-х лет и школьники смогут сделать ко Дню матери более сложные аппликации из цветной бумаги, поделки из помпонов, открытки.

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