Кузьма и Демьян 14 ноября: традиции, запреты и молитва святым

В воскресенье, 14 ноября православные верующие чтят память святых Космы и Дамиана Асийских – врачей-бессребреников и чудотворцев, живших в 3-4 веках.

В народе праздник известен под названием Кузьма и Демьян, или Осенние Кузьминки. OBOZREVATEL рассказывает, что можно, что нельзя делать и как молиться святым.

Святые Косма и Дамиан были братьями из Асии (часть Малой Азии). В раннем детстве они остались без отца и их растила мать, святая Феодотия. Повзрослев, Косма и Дамиан обучились врачеванию, и Господь наделил праведников даром исцеления больных.

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Из-за того, что братья никогда не брали с людей платы (соблюдая заповедь Иисуса Христа: "Даром получили, даром давайте"), их прозвали бессребрениками. По преданию, даже после смерти Косма и Дамиан Асийские совершили множество чудес.

Святые Кузьма и Демьян считались защитниками от укусов змей и других гадов, а также покровителями ремесленников, особенно кузнецов. Им также молились о семейном счастье.

В старину Осенние Кузьминки были днем встречи зимы; доигрывались последние в году свадьбы. Сырая погода в этот день сулила тепло до декабря, а снег – весеннее половодье.

Согласно народным поверья, на Кузьму и Демьяна запрещены крупные расходы и безделье. Также считается, что 14 ноября нельзя закрывать дом снаружи.

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