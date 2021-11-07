Этикет подарков: что не принято или категорически запрещено дарить в других странах

Дарить подарки всегда приятнее, чем получать. И все ради искренних улыбок и блеска в глазах родных, любимых, друзей или знакомых. Выбор презента может растянуться на недели и даже месяцы. А в результате мы можем поставить в неловкое положение не только себя, но и человека, которого решили порадовать.

Читайте в материале OBOZREVATEL о культуре на различных континентах: где и что не стоит дарить.

Иногда в Азии люди могут отказываться от подарка: дважды, а то и трижды. Это правило этикета. В таком случае вам нужно настаивать на том, чтобы гостинец все же приняли. Далее нужно поблагодарить, что вам не отказали. А еще в странах Азии существует немало подарков-табу.

В Китае нельзя дарить:

Зеркала. Ведь здесь этот предмет – "портал" для темных сил. Считается, что подаренное зеркало может лишить человека душевного покоя.

Цветы. Это будет восприниматься как намек на то, что дом хозяев недостаточно уютный, поэтому вы принесли новый элемент декора.

Зонтики – символ разлуки, а часы или "4 любых предмета" – смерти. Белый цвет в этой стране считается траурным.

В Восточной Азии (а еще в Италии, Бразилии, Швейцарии и Перу) не стоит дарить острые предметы (например, ножи). Такие подарки символизируют расставание.

В Корее не дарите обувь и носовые платки. В первом случае друг может уйти из вашей жизни, а во втором – это символ неудачи, эмоционального срыва и выгорания.

Духи – привычный презент в большинстве стран. Но не во Франции. Здесь девушке такой презент может подарить парень или муж. А вручение духов со стороны знакомого или друга расценивается как намек на любовные отношения. Еще французам не стоит дарить вино. Ведь они любят самостоятельно выбирать для встречи сорт этого вида алкоголя. Исключение – вино, которое вы привезли как национальный презент из другой страны.

В Германии могут негативно отреагировать на:

Подарки в виде ножей или ножниц (символ несчастья, разлуки), а также записных книг (намек на непунктуальность).

Средства по уходу за собой (крем для лица, шампунь и т.д.). Немцы считают такой подарок интимным, поэтому выбирают его самостоятельно.

Слишком дорогие подарки. Здесь такой сюрприз расценивают как попытку взятки или подхалимство. Кстати, плохо могут воспринять лакшери-подарки в Америке, Англии и Израиле.

В Италии не стоит дарить картины с изображением птиц. В этой стране считают, что если такая картина упадет со стены – в доме произойдет несчастье. Жителям Сицилии не дарите атрибутику с котами (статуэтки, броши и т.д.): здесь это символ траура.

В Америке принято дарить подарки вместе с чеком. Дело в том, что так американцы смогут вернуть вещь в магазин: если не понравилась или не подошел размер (одежды, обуви). Здесь такой подход к подаркам считается практичным.

В Мусульманских странах большинство запретов связанные с религией. Здесь можно обидеть людей, подарив алкоголь (даже если это конфеты с крепким напитком). Кроме того, нельзя вручать любые подарки, связанные со свиньями или собаками. В религии ислама эти животные – нечисти.

В Африке не советуем дарить цветы. Для жителей этого материка они символизируют горе и скорбь. А еще здесь не стоит вручать фотографии и фотоальбомы. Жители Африки считают, что снимки отбирают у человека, которому дарят, часть души.

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