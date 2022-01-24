День внешней разведки Украины 2022: лучшие поздравления и открытки

В понедельник, 24 января в Украине отмечают День Службы внешней разведки. Праздник был учрежден указом президента Петра Порошенко №381/2018 от 22 ноября 2018 года.

В документе отмечался вклад украинской разведки в защиту жизни, здоровья граждан и объектов государственной собственности, а также в укрепление обороноспособности государства.

К празднику OBOZREVATEL публикует подборку оригинальных поздравлений и открыток с пожеланиями для украинских разведчиков.

З Днем розвідника тебе!

Це свято відзначає вся країна.

Будь завжди успішний, щасливий,

І до чужої біди співчутливий.

Видео дня

Нехай твоє здоров’я міцніє,

Радість життя нехай не меркне.

І любов’ю зігріває нехай сім’я

І повік не залишають нехай друзі.

***

Сьогодні свято твоє, розвіднику,

Ми вітаємо від душі,

Ти залишайся непомічений,

Справи з успіхом заверши!

Не обділить хай життя здоров’ям,

І не буде негод на шляху,

Бажаємо дружно ми, з любов’ю,

До своєї мрії бадьоріше лети!

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Разведчик, тебя от души поздравляю,

В профессии важной успехов желаю.

Здоровье пусть будет крепким всегда,

Пусть уважает начальство тебя.

Пусть в семье будет тепло и уют,

И помни, что дома всегда тебя ждут.

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Вітаю з Днем зовнішньої розвідки України! Бажаю здоров’я, добробуту та життєвих успіхів, а також нових досягнень у служінні українському народу!

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Искренне поздравляю с Днем внешней разведки Украины! Благодарим вас за самоотверженную работу. Наша разведка всегда демонстрировала свою дееспособность, эффективность и огромный потенциал, опирающийся на настоящих патриотов, смелых и отважных, готовых жертвовать собой ради будущего свободной и независимой Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американская разведка пролила свет на происхождение коронавируса. Исследования продолжаются, но ведомство отрицает разработку вируса против человечества.