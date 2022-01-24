День внешней разведки Украины 2022: лучшие поздравления и открытки
В понедельник, 24 января в Украине отмечают День Службы внешней разведки. Праздник был учрежден указом президента Петра Порошенко №381/2018 от 22 ноября 2018 года.
В документе отмечался вклад украинской разведки в защиту жизни, здоровья граждан и объектов государственной собственности, а также в укрепление обороноспособности государства.
К празднику OBOZREVATEL публикует подборку оригинальных поздравлений и открыток с пожеланиями для украинских разведчиков.Поздравления с Днем внешней разведки в стихах и прозе
З Днем розвідника тебе!
Це свято відзначає вся країна.
Будь завжди успішний, щасливий,
І до чужої біди співчутливий.
Нехай твоє здоров’я міцніє,
Радість життя нехай не меркне.
І любов’ю зігріває нехай сім’я
І повік не залишають нехай друзі.
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Сьогодні свято твоє, розвіднику,
Ми вітаємо від душі,
Ти залишайся непомічений,
Справи з успіхом заверши!
Не обділить хай життя здоров’ям,
І не буде негод на шляху,
Бажаємо дружно ми, з любов’ю,
До своєї мрії бадьоріше лети!
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Разведчик, тебя от души поздравляю,
В профессии важной успехов желаю.
Здоровье пусть будет крепким всегда,
Пусть уважает начальство тебя.
Пусть в семье будет тепло и уют,
И помни, что дома всегда тебя ждут.
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Вітаю з Днем зовнішньої розвідки України! Бажаю здоров’я, добробуту та життєвих успіхів, а також нових досягнень у служінні українському народу!
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Искренне поздравляю с Днем внешней разведки Украины! Благодарим вас за самоотверженную работу. Наша разведка всегда демонстрировала свою дееспособность, эффективность и огромный потенциал, опирающийся на настоящих патриотов, смелых и отважных, готовых жертвовать собой ради будущего свободной и независимой Украины.Открытки и картинки ко Дню внешней разведки
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американская разведка пролила свет на происхождение коронавируса. Исследования продолжаются, но ведомство отрицает разработку вируса против человечества.