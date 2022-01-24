День внешней разведки Украины 2022: лучшие поздравления и открытки

Анна Паскевич
Праздники
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День внешней разведки Украины отмечают 24 января

В понедельник, 24 января в Украине отмечают День Службы внешней разведки. Праздник был учрежден указом президента Петра Порошенко №381/2018 от 22 ноября 2018 года.

В документе отмечался вклад украинской разведки в защиту жизни, здоровья граждан и объектов государственной собственности, а также в укрепление обороноспособности государства.

К празднику OBOZREVATEL публикует подборку оригинальных поздравлений и открыток с пожеланиями для украинских разведчиков.

Поздравления с Днем внешней разведки в стихах и прозе

З Днем розвідника тебе!

Це свято відзначає вся країна.

Будь завжди успішний, щасливий,

І до чужої біди співчутливий.

Видео дня

Нехай твоє здоров’я міцніє,

Радість життя нехай не меркне.

І любов’ю зігріває нехай сім’я

І повік не залишають нехай друзі.

***

Сьогодні свято твоє, розвіднику,

Ми вітаємо від душі,

Ти залишайся непомічений,

Справи з успіхом заверши!

Не обділить хай життя здоров’ям,

І не буде негод на шляху,

Бажаємо дружно ми, з любов’ю,

До своєї мрії бадьоріше лети!

***

Разведчик, тебя от души поздравляю,

В профессии важной успехов желаю.

Здоровье пусть будет крепким всегда,

Пусть уважает начальство тебя.

Пусть в семье будет тепло и уют,

И помни, что дома всегда тебя ждут.

***

Вітаю з Днем зовнішньої розвідки України! Бажаю здоров’я, добробуту та життєвих успіхів, а також нових досягнень у служінні українському народу!

***

Искренне поздравляю с Днем внешней разведки Украины! Благодарим вас за самоотверженную работу. Наша разведка всегда демонстрировала свою дееспособность, эффективность и огромный потенциал, опирающийся на настоящих патриотов, смелых и отважных, готовых жертвовать собой ради будущего свободной и независимой Украины.

Открытки и картинки ко Дню внешней разведки
Открытка в День внешней разведки Украины
Поздравления с Днем внешней разведки Украины
День внешней разведки Украины
Видео ко Дню внешней разведки

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американская разведка пролила свет на происхождение коронавируса. Исследования продолжаются, но ведомство отрицает разработку вируса против человечества.

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