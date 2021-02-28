День Виленской иконы Божьей Матери: что нельзя делать и в чем помогает древнейший образ Богородицы

В субботу, 28 февраля, православные церкви в Украине совершают празднование в честь Виленской иконы Божьей Матери – чудотворного образа Богородицы, который, по преданию, был написан евангелистом Лукой.

OBOZREVATEL рассказывает, чем известна древнейшая икона, в чем она помогает и что нельзя делать в этот день.

Согласно преданию, Виленская икона Божьей Матери была написана апостолом от семидесяти евангелистом Лукой, жившим в одно время с Иисусом Христом и Пресвятой Богородицей. В христианстве он считается первым иконописцем, а также покровителем врачей и художников.

Виленская икона долгое время была родовой святыней императоров Византии. В 1472 году жена московского князя Иоанна III София перенесла образ в Москву. А в 1495 году князь благословил Виленской иконой дочь Елену на замужество с литовского князя Александра.

В честь перенесения иконы в Вильно (современная столица Литвы Вильнюс) 15 февраля (по старому стилю) было установлено празднование. Впоследствии древний образ перенесли в Виленский Свято-Троицкий монастырь.

В Первую мировую войну Виленская икона, как и многие другие святыни, была эвакуирована из прифронтовой линии. Вместе с мощами Виленских мучеников в 1915 году образ привезли в Донской монастырь Москвы, на данный момент его дальнейшая судьба неизвестна.

Пресвятая Богородица считается заступницей всех христиан. К ней обращаются люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию и утратившие всякую поддержку. В молитвах Божией Матери верующие просят о скорой помощи, заступничестве перед Богом.

В частности, перед Виленской иконой молятся об исцелении от недугов, защите от всяких бед и врагов, а также об избавлении от грехов.

28 февраля верующие почитают память апостола от семидесяти Онисима. В народе святой считается покровителем овцеводства, поэтому праздник известен также как Онисим Овчарник.

В этот день в селах совершали различные обряды, целью которых было увеличение приплода скота и получения богатого урожая.

Делать уборку: считается, что это негативно повлияет на энергетику жилища.

Ссориться, ругаться, кричать, злиться, думать плохо о ком-либо.

Переезжать.

Работать молотком, топором и кистями – к финансовым проблемам.

Давать в долг – деньги могут не вернуться.

Большие сосульки – весна будет долгой.

Какая погода 28 февраля, такой и сентябрь будет.

Много воды на дорогах, снег почти растаял – сенокос будет хорошим.

Лисицы лают вдалеке – быть снегопаду.

Много звезд в небе – к хорошему приплоду ягнят.

Ребенку, рожденному 28 февраля, следует дарить вещи из овчины – издавна считалось, что это принесет ему счастье.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на март 2021 года. В частности, верующие отмечают Масленицу, Прощеное Воскресенье, а 15 марта начинается Великий пост.