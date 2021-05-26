День Весак: в майское полнолуние буддисты отмечают свой самый священный день

В майское полнолуние, которое в 2021 году приходится на 26 число, отмечается День Весак – священный праздник для буддистов всего мира.

Считается, что именно в этот день 2,5 тысячи лет тому назад родился Будда. В День Весак он достиг просветления, а также покинул мир на 80-м году жизни. О традициях и истории праздника рассказывает OBOZREVATEL.

Призыв Будды: "Для того, чтобы изменить мир, необходимо изменить природу человека", – стал главным смыслом Дня Весак. В нем – вся суть того, как можно усовершенствовать жизнь на Земле.

Резолюцией 54/115 от 8 февраля 2000 года Генеральная Ассамблея ООН признала День Весак международным праздником и оценила вклад, который буддизм внес и продолжает вносить в духовное развитие человечества.

Так, учению Будды о сострадании, мире и доброй воле следуют миллионы людей по всей планете. В День Весак они отмечают рождение учителя, просветление и уход в мир иной.

Ежегодно День Весак празднуют в центральных учреждениях ООН. Как отмечает 9-й генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем послании по случаю праздника, "празднуя рождение, просветление и уход Господа Будды, все мы можем вдохновляться его заветами".

"А в условиях, когда человеческая семья страдает от напастей, вызванных пандемией COVID-19, нам вспоминается с утра: "Поскольку все живые существа подвержены заболеваниям, я тоже заболел"", – говорится в послании.

По словам Гутерриша, посыл к единению и служению другим людям "важен сейчас как никогда", поскольку лишь сообща можно остановить распространение коронавируса и оправиться от него.

"По случаю Дня Весак давайте славить мудрость Господа Будды, проявляя участливость и солидарность по отношению к другим и заново настраиваясь на созидание мира во всем мире", – призвал генсек ООН.

Как сообщал OBOZREVATEL, на 26 мая приходится лунное затмение. Ранее астролог Эфа Форина дала свой прогноз для знаков Зодиака на этот непростой период.