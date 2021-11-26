День святителя Иоанна Златоуста 2021: что нужно сделать в праздник

Пятница, 26 ноября в православном церковном календаре – день памяти святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Этот святой почитается как один из трех Вселенских учителей наряду с Василием Великим и Григорием Богословом.

В праздник верующие посещают церковную службу и обращаются к Иоанну Златоусту с просьбами о помощи и защите. OBOZREVATEL рассказывает о главных традициях и запретах этого дня.

Иоанн Златоуст, богослов и архиепископ Константинопольский, жил в 4-5 веках. Он прослыл как талантливый проповедник, из-за чего его называют Златоустом. Кроме того, святитель является автором множества письменных трудов, в том числе толкований книг Священного Писания.

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В начале 5-го века Иоанн из-за помощи опальному вельможе оказался втянутым в конфликт с императорским двором. В 404 году собор принял решение об изгнании святителя.

В 407 году Иоанн Златоуст, измученный болезнями и подвергаясь жестокому обращению конвоя, умер во время перехода в Пифиунт (Грузия). Это произошло в Команах Понтийских (современная Турция), там святой и был погребен. Причастившись Святых Таин, он произнес свои последние слова: "Слава Богу за все!"

В день памяти святого стоит сходить в церковь на утреннюю службу. Иоанну Златоусту молятся о защите от зависти и колдовства, исцелении от недугов, в том числе дефектов речи, помощи в учебе, укреплении семьи, избавлении от переживаний, голода и нужды. Кроме того, святитель считается заступником адвокатов и нотариусов.

В прошлом до наступления Дня Иоанна Златоуста завершали все работы в поле и по хозяйству. Считалось, что 26 ноября земля замирает на всю зиму. "На Златоуста в поле пусто", – говорили в народе.

Ругаться, сквернословить, говорить и думать плохо о других, желать зла кому-либо, даже своим обидчикам.

Лгать и брать любые незаконные вознаграждения.

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