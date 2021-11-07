День социального работника Украины 2021: как поздравить с праздником
Ежегодно в первое воскресенье ноября в Украине отмечают День работника социальной сферы. В 2021 году эта дата приходится на 7-е число.
Профессиональный праздник, который касается около 150 тысяч сотрудников украинских социальных служб, появился благодаря указу президента Леонида Кучмы № 374/99 от 13 апреля 1999 года. OBOZREVATEL специально для своих читателей подготовил подборку оригинальных поздравлений, видео и открыток.Поздравления с Днем социального работника в стихах и прозе
З Днем соціального працівника
Від щирого серця вас вітаємо,
Здоров'я, щастя та добра,
Достатку в домі вам бажаємо!
Нехай ваша добра справа
Успіхом в житті обернеться,
Нехай здійсняться мрії сповна,
Кохання в серці відгукнеться!
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В сфере вашей социальной
Мы желаем понимания
Да терпения, везения
И приятного общения.
Плюс, конечно, уважения,
Добрых слов от населения.
С днем соцработника поздравляем
И много успехов во всем пожелаем!
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Соцпрацівникам улюбленим,
Добрим, лагідним і гарним,
Бажаю не хворіти
І душею не старіти.
Нехай добро до вас повернеться,
Нехай удача посміхнеться.
Сили, витримки, кохання,
І щоб було багато щастя!
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Поздравляю с Днем социального работника Украины! Положительной атмосферы на работе, отзывчивости и человечности, понимания и внимания, ответственности и решительности. Здоровья, личного благополучия и веры в лучшее!
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Вітаю з Днем соціального працівника! Бажаю сталевих нервів, більше позитиву, менше "енергетичних вампірів" і всього найкращого. Нехай робота приносить лише фінансове благополуччя та невимовну радість.Открытки и картинки в День социального работника
Как сообщал OBOZREVATEL, через несколько недель в Украине для части граждан повысят пенсию. Размер доплаты составит 800 гривен.
По материалам: pozdravok.ru.