День социального работника Украины 2021: как поздравить с праздником

Ежегодно в первое воскресенье ноября в Украине отмечают День работника социальной сферы. В 2021 году эта дата приходится на 7-е число.

Профессиональный праздник, который касается около 150 тысяч сотрудников украинских социальных служб, появился благодаря указу президента Леонида Кучмы № 374/99 от 13 апреля 1999 года. OBOZREVATEL специально для своих читателей подготовил подборку оригинальных поздравлений, видео и открыток.

З Днем соціального працівника

Від щирого серця вас вітаємо,

Здоров'я, щастя та добра,

Достатку в домі вам бажаємо!

Видео дня

Нехай ваша добра справа

Успіхом в житті обернеться,

Нехай здійсняться мрії сповна,

Кохання в серці відгукнеться!

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В сфере вашей социальной

Мы желаем понимания

Да терпения, везения

И приятного общения.

Плюс, конечно, уважения,

Добрых слов от населения.

С днем соцработника поздравляем

И много успехов во всем пожелаем!

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Соцпрацівникам улюбленим,

Добрим, лагідним і гарним,

Бажаю не хворіти

І душею не старіти.

Нехай добро до вас повернеться,

Нехай удача посміхнеться.

Сили, витримки, кохання,

І щоб було багато щастя!

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Поздравляю с Днем социального работника Украины! Положительной атмосферы на работе, отзывчивости и человечности, понимания и внимания, ответственности и решительности. Здоровья, личного благополучия и веры в лучшее!

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Вітаю з Днем соціального працівника! Бажаю сталевих нервів, більше позитиву, менше "енергетичних вампірів" і всього найкращого. Нехай робота приносить лише фінансове благополуччя та невимовну радість.

Как сообщал OBOZREVATEL, через несколько недель в Украине для части граждан повысят пенсию. Размер доплаты составит 800 гривен.

По материалам: pozdravok.ru.