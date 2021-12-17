День работника исполнительной службы Украины 2021: лучшие поздравления и открытки с пожеланиями
В пятницу, 17 декабря в Украине отмечают День работника государственной исполнительной службы. Он был установлен указом президента Виктора Ющенко № 569/2009 от 22 июля 2009 года.
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают все сотрудники украинской исполнительной службы Министерства юстиции. Именно они отвечают за справедливое и своевременное выполнение судебных решений. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подборку смс, видео и ярких открыток с поздравлениями и пожеланиями.Поздравления с Днем работника исполнительной службы в стихах и прозе
С Днем исполнительной службы!
Работы четкой, надлежащего порядка,
Успехов в службе вам и много-много сил;
А в личной жизни – счастья и достатка,
И чтоб удачу каждый день вам приносил!
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Бажаю свій обов'язок виконувати
Завжди чудово, так, як треба!
Хочу всіх благ вам побажати,
Вірної дружби, здоров'я, кохання!
Нехай на роботі вас удача
Завжди супроводжує!
Я вам бажаю без перешкод
Мрії в дійсність втілювати!
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Поздравляю с праздником
Сегодня от души,
Вы славные ребята,
В работе хороши.
Желаю сил и доблести
Удачи и здоровья,
Пусть караулит ангел
Всегда у изголовья,
Решается легко
Пусть каждая проблема,
Несет пусть вам почет
Рабочая система.
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Вітаю з професійним святом, з Днем працівника виконавчої служби! Міцного здоров'я, кар'єрного росту, вірних друзів та фінансових успіхів! Нехай у будь-якому починанні супроводжує удача, наймасштабніші плани реалізуються, а робота приносить задоволення. Ваша щоденна праця робить наше життя кращим і безпечнішим!
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Вітаю з Днем працівників виконавчої служби Міністерства юстиції й хочу побажати впевненості, твердості, непохитності, наполегливості, благополуччя, миру, безпеки та достатку!
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З Днем працівників виконавчої служби Мін’юсту України! Бажаю великих досягнень у роботі, легкого шляху до мрії та простого вирішення нагальних питань. Нехай кожен день буде добрим, вдалим, безпечним, корисним та просто щасливим!Открытки и картинки в День работника исполнительной службы
Как сообщал OBOZREVATEL, в связи с празднованием Нового года и Рождества украинцы получат дополнительные выходные дни. Эти два праздника в Украине отмечаются на государственном уровне.
По материалам: pozdravok.ru.