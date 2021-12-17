День работника исполнительной службы Украины 2021: лучшие поздравления и открытки с пожеланиями

В пятницу, 17 декабря в Украине отмечают День работника государственной исполнительной службы. Он был установлен указом президента Виктора Ющенко № 569/2009 от 22 июля 2009 года.

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают все сотрудники украинской исполнительной службы Министерства юстиции. Именно они отвечают за справедливое и своевременное выполнение судебных решений. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подборку смс, видео и ярких открыток с поздравлениями и пожеланиями.

С Днем исполнительной службы!

Работы четкой, надлежащего порядка,

Успехов в службе вам и много-много сил;

Видео дня

А в личной жизни – счастья и достатка,

И чтоб удачу каждый день вам приносил!

***

Бажаю свій обов'язок виконувати

Завжди чудово, так, як треба!

Хочу всіх благ вам побажати,

Вірної дружби, здоров'я, кохання!

Нехай на роботі вас удача

Завжди супроводжує!

Я вам бажаю без перешкод

Мрії в дійсність втілювати!

***

Поздравляю с праздником

Сегодня от души,

Вы славные ребята,

В работе хороши.

Желаю сил и доблести

Удачи и здоровья,

Пусть караулит ангел

Всегда у изголовья,

Решается легко

Пусть каждая проблема,

Несет пусть вам почет

Рабочая система.

***

Вітаю з професійним святом, з Днем працівника виконавчої служби! Міцного здоров'я, кар'єрного росту, вірних друзів та фінансових успіхів! Нехай у будь-якому починанні супроводжує удача, наймасштабніші плани реалізуються, а робота приносить задоволення. Ваша щоденна праця робить наше життя кращим і безпечнішим!

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Вітаю з Днем працівників виконавчої служби Міністерства юстиції й хочу побажати впевненості, твердості, непохитності, наполегливості, благополуччя, миру, безпеки та достатку!

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З Днем працівників виконавчої служби Мін’юсту України! Бажаю великих досягнень у роботі, легкого шляху до мрії та простого вирішення нагальних питань. Нехай кожен день буде добрим, вдалим, безпечним, корисним та просто щасливим!

Как сообщал OBOZREVATEL, в связи с празднованием Нового года и Рождества украинцы получат дополнительные выходные дни. Эти два праздника в Украине отмечаются на государственном уровне.

По материалам: pozdravok.ru.