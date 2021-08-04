День Марии Магдалины 2021: как отмечается и что нельзя делать в праздник

В среду, 4 августа, православные отмечают День памяти Марии Магдалины – святой равноапостольной мироносицы, верной последовательницы Иисуса Христа.

В народе праздник известен под названием Марья Ягодница, Марьин день, Мироносица. О главных традициях и приметах праздника читайте далее в материале OBOZREVATEL.

По Библии, Мария Магдалина была родом из города Магдала, расположенного на западном берегу Генисаретского озера. После того, как Иисус Христос изгнал из нее семь бесов, она начала новую жизнь и последовала за Спасителем.

Святая была свидетельницей распятия Христа на Голгофе и Его погребения, а также одной из жен-мироносиц, которым явился ангел с благой вестью о Воскресении Спасителя. Магдалина первой увидела воскресшего Христа, и ей Он поручил рассказать апостолам о Его воскресении.

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Мария Магдалина считается заступницей миссионеров и проповедников, учителей и работников социальной сферы. Ей молятся о смирении, даровании веры, смелости, исцелении от беснования и блудной страсти.

На Марию Мироносицу девушки молятся святой о красоте. В связи с этим существует обычай собирать утреннюю росу в серебряную емкость и умываться ею.

В то же время для скота и растений роса считалась вредной: в этот день ее отряхивали с насаждений, а животных оставляли в стойлах.

В праздник также собирали ягоды и делали заготовки на зиму (отсюда название – Мария Ягодница).

На Марию Магдалину запрещалось работать в поле в дождь – согласно примете, это грозило ударом молнии. Если работу нельзя было откладывать, святой Марии Магдалине молились о заступничестве.

Девушкам 4 августа не положено заниматься тяжелой работой – чтобы не надорвать здоровье. Также, согласно поверьям, не стоит решать финансовые вопросы, одалживать, брать кредит и т.п.

Много росы – будет серый лен.

Гроза – будет достаточно сена.

Гром гремит беспрерывно – к быстрому граду.

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