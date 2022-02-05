День Ксении 2022: молитва, традиции и запреты праздника

В воскресенье, 6 февраля православные чтят память преподобной Ксении Римской и блаженной Ксении Петербургской. В народном календаре эта дата известна как День Ксении.

По погоде на Ксению наши предки судили о том, когда придет весна. Как отмечается праздник и что нельзя делать, рассказывает OBOZREVATEL.

Церковь 6 февраля чтит сразу двух святых по имени Ксения. Преподобная Ксения Римская (Миласская) жила в пятом веке. Она родилась в знатной семье, но решила посвятить себя служению Господу и стала жить аскетической жизнью. В Миласе (территория современной Турции) на собственные средства она построила церковь в честь первомученика Стефана.

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Ксения Петербургская – святая юродивая дворянского происхождения, которая жила в Санкт-Петербурге в 18-м веке. Она взяла на себя подвиг юродства – один из самых трудных – и около 45 лет прожила, подвергаясь презрению и насмешкам. За праведную жизнь Бог наделил святую даром предвидения, целительства и чудотворения.

В День Ксении верующие посещают церковь и молятся святой о заступлении. У блаженной Ксении Петербургской просят помощи в воспитании и обучении детей, при недугах и в трудных жизненных ситуациях. Женщин по имени Ксения и Оксана 6 февраля поздравляют с днем ангела.

Согласно народным поверьям, на Ксении нельзя заниматься работой по дому и рукоделием, перестилать постель, завязывать узлы, стричь волосы и ногти. Если приснился плохой сон – о нем следует рассказать кому-то, чтобы он не сбылся.

Какая погода на Ксению, такая и весна будет.

Солнечно – весна будет хорошая.

Безветренная погода – вторая половина июля будет сухой и теплой.

Ранее OBOZREVATEL публиковал православный церковный календарь на февраль 2022 года. В этот месяц верующие в Украине отмечают несколько больших праздников.