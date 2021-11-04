День Казанской иконы Божьей Матери 2021: что категорически запрещено делать в праздник

В четверг, 4 ноября, верующие в Украине отмечают День Казанской иконы Божьей Матери – одной из величайших святынь православной церкви. Перед этим чудотворным образом молятся о любви и семейном счастье, а также об исцелении от недугов.

В народе праздник известен под названием Казанская. Как он отмечается и что нельзя делать в этот день, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

4 ноября празднование в честь Казанской иконы Божьей Матери совершается в память об событиях 17 века, когда чудотворный образ Богородицы стал главным символом спасения Москвы от польских войск (1612).

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Впоследствии в центре столицы был построен Казанский собор, в который в 1636 году была помещена икона. В 1649 году празднование Казанской иконы официально стало общегосударственным.

В праздник верующие идут в церковь, чтобы помолиться у Казанской иконы Божьей Матери. Перед этим образом просят о счастье в любви и семье, рождении детей, исцелении от недугов, о помощи в принятии решения, защите от пожара и недобрых гостей.

Именно Казанскую икону принято дарить на венчание и крещение, ею благословляют новобрачных. "Осенняя Казанская" считается хорошим днем для свадьбы. По примете, бракосочетание в этот день сулит долгий и крепкий союз.

А дождь в праздник Казанской иконы Богородицы обещает богатый урожай в следующем году.

Ругаться, сквернословить, говорить и думать плохо о других людях.

Переедать и злоупотреблять алкоголем.

Заниматься работой по дому и рукоделием.

Отказывать в просьбах.

Согласно народным поверьям, 4 ноября также нельзя отправляться в поездку, брать и давать в долг, а также начинать новое дело.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие православные церковные праздники отмечаются в ноябре 2021 года в Украине. Верующим предстоит почтить несколько важных дат.