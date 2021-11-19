День ангела Павла 2021: лучшие открытки и поздравления
Мужчины по имени Павел в пятницу, 19 ноября, отмечают свой день ангела. В эту дату православная церковь чтит память их святого покровителя – святителя Павла I Исповедника, архиепископа Константинопольского, жившего в четвертом веке.
Павел – имя латинского происхождения, значение которого звучит как "малый", "небольшой". К именинам Павла OBOZREVATEL собрал поздравления в стихах и прозе, открытки и видео с пожеланиями.Поздравления с днем ангела Павла в стихах и прозе
В именины Павлу я желаю
Лишь побед на жизненном пути.
И, тебя душевно поздравляя,
Этот тост хочу произнести.
Пусть тебе сопутствует достаток,
И работа спорится всегда.
И чтоб ты, хороший, славный, статный,
Был таким же долгие года!
***
Павле, з днем ангела тебе!
Зі святом хорошим вітаю,
Адже про іменини забувати не можна,
Я ж від себе тобі бажаю:
Чистого неба та сонячних днів,
Добрих, чуйних, вірних друзів,
Вдома – достатку, затишку завжди,
Нехай тебе оминуть негаразди.
Здоров'я, успіху, посмішки в очах,
Віри, надії, удачі у справах,
В сім'ї – розуміння, тепла та любові.
Нехай юності полум'я не гасне у крові!
***
Пусть не стучится в дверь твою беда,
В день ангела тебе я, Паша, пожелаю,
Пусть добрый ангел сохранит тебя всегда,
Пусть от беды тебя в пути оберегает.
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Павле, прийми вітання з днем ангела, будь щасливим, добрим і життєрадісним, нехай у тебе все буде добре. Будь завжди "на висоті"!
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В твои именины, Павел, желаем тебе мира, счастья, света, крепкой веры и любви! Всегда оставайся лучшим и самым позитивным, пусть заветные желания сбываются! Всего самого светлого и доброго, пусть не только день твоего ангела будет ярким и солнечным, но и все, что последуют за ним!
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Дорогий Павле, з днем ангела тебе вітаю і хочу побажати з легкістю долати будь-який рубіж до гідної та великої мети, жити з щирою любов'ю в серці, працювати з нескінченним ентузіазмом, веселитися від душі та славитись великим успіхом.Открытки ко дню ангела Павла
Ранее OBOZREVATEL публиковал православный календарь на ноябрь и декабрь 2021 года. В этот период верующие Украины отмечают ряд больших праздников.
По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.