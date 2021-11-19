День ангела Павла 2021: лучшие открытки и поздравления

Мужчины по имени Павел в пятницу, 19 ноября, отмечают свой день ангела. В эту дату православная церковь чтит память их святого покровителя – святителя Павла I Исповедника, архиепископа Константинопольского, жившего в четвертом веке.

Павел – имя латинского происхождения, значение которого звучит как "малый", "небольшой". К именинам Павла OBOZREVATEL собрал поздравления в стихах и прозе, открытки и видео с пожеланиями.

В именины Павлу я желаю

Лишь побед на жизненном пути.

И, тебя душевно поздравляя,

Этот тост хочу произнести.

Пусть тебе сопутствует достаток,

И работа спорится всегда.

И чтоб ты, хороший, славный, статный,

Был таким же долгие года!

Видео дня

***

Павле, з днем ангела тебе!

Зі святом хорошим вітаю,

Адже про іменини забувати не можна,

Я ж від себе тобі бажаю:

Чистого неба та сонячних днів,

Добрих, чуйних, вірних друзів,

Вдома – достатку, затишку завжди,

Нехай тебе оминуть негаразди.

Здоров'я, успіху, посмішки в очах,

Віри, надії, удачі у справах,

В сім'ї – розуміння, тепла та любові.

Нехай юності полум'я не гасне у крові!

***

Пусть не стучится в дверь твою беда,

В день ангела тебе я, Паша, пожелаю,

Пусть добрый ангел сохранит тебя всегда,

Пусть от беды тебя в пути оберегает.

***

Павле, прийми вітання з днем ангела, будь щасливим, добрим і життєрадісним, нехай у тебе все буде добре. Будь завжди "на висоті"!

***

В твои именины, Павел, желаем тебе мира, счастья, света, крепкой веры и любви! Всегда оставайся лучшим и самым позитивным, пусть заветные желания сбываются! Всего самого светлого и доброго, пусть не только день твоего ангела будет ярким и солнечным, но и все, что последуют за ним!

***

Дорогий Павле, з днем ангела тебе вітаю і хочу побажати з легкістю долати будь-який рубіж до гідної та великої мети, жити з щирою любов'ю в серці, працювати з нескінченним ентузіазмом, веселитися від душі та славитись великим успіхом.

Ранее OBOZREVATEL публиковал православный календарь на ноябрь и декабрь 2021 года. В этот период верующие Украины отмечают ряд больших праздников.

По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.