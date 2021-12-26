День ангела Ореста: лучшие открытки и поздравления с именинами
В воскресенье, 26 декабря мужчины по имени Орест отмечают свой день ангела. Сегодня православная церковь чтит память святого мученика Ореста Севастийского, который вместе с четырьмя другими христианами пострадал за веру от рук язычников в начале четвертого века.
Орест – имя греческого происхождения, которое имеет значение "горец", или "тот, кто стоит на горе". К именинам Ореста OBOZREVATEL публикует подборку поздравлений, видео и открыток с пожеланиями.
Поздравления с днем ангела Ореста в стихах и прозе
Я помолюсь за Ореста всім ангелам у світі
І попрошу волошку в стиглому житі,
І попрошу здоров’я і щастя для тебе,
Радості світлої, синього неба.
Я попрошу для тебе тільки віри і сили,
Щоби біди тебе не змели, не скосили.
Я попрошу для тебе сили криці та сталі,
Щоб турботи щоденні не заважали.
Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,
Хай дарують роки тобі довгі та світлі.
***
усть ангел, взгляд не отводя,
Присмотрит за тобою,
Пускай всю жизнь хранит тебя,
Прикрыв от бед собою.
Звезда пусть сон твой бережет,
В ночной тиши сияя,
А солнце по утрам встает,
Мрак ночи разгоняя.
Пусть ветер тучи разведет,
Что будут над тобою,
И в дождик радуга взойдет,
Соединив с душою.
Пусть будет милостивым Бог,
Подарит жизнь такую:
Где ты из тысячи дорог
Найдешь свою прямую!
***
Нехай в день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Ореста,
Прийми привітання!
***
Дорогой Орест, с днем ангела тебя! Всегда оставайся уверенным, сильным, смелым, обаятельным, неутомимым, жизнерадостным, успешным и любимым. Здоровья тебе, достатка и пусть твой ангела всегда оберегает тебя!
***
Вітаю з днем ангела, Оресте. Великого щирого щастя, оптимізму та благополучного досягнення всіх цілей, щирого кохання, відданих друзів та радісних світлих подій!
Открытки и картинки ко дню ангела Ореста
Видео с поздравлениями
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