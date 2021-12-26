День ангела Ореста: лучшие открытки и поздравления с именинами

В воскресенье, 26 декабря мужчины по имени Орест отмечают свой день ангела. Сегодня православная церковь чтит память святого мученика Ореста Севастийского, который вместе с четырьмя другими христианами пострадал за веру от рук язычников в начале четвертого века.

Орест – имя греческого происхождения, которое имеет значение "горец", или "тот, кто стоит на горе". К именинам Ореста OBOZREVATEL публикует подборку поздравлений, видео и открыток с пожеланиями.

Поздравления с днем ангела Ореста в стихах и прозе

Я помолюсь за Ореста всім ангелам у світі

І попрошу волошку в стиглому житі,

І попрошу здоров’я і щастя для тебе,

Радості світлої, синього неба.

Я попрошу для тебе тільки віри і сили,

Видео дня

Щоби біди тебе не змели, не скосили.

Я попрошу для тебе сили криці та сталі,

Щоб турботи щоденні не заважали.

Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,

Хай дарують роки тобі довгі та світлі.

***

усть ангел, взгляд не отводя,

Присмотрит за тобою,

Пускай всю жизнь хранит тебя,

Прикрыв от бед собою.

Звезда пусть сон твой бережет,

В ночной тиши сияя,

А солнце по утрам встает,

Мрак ночи разгоняя.

Пусть ветер тучи разведет,

Что будут над тобою,

И в дождик радуга взойдет,

Соединив с душою.

Пусть будет милостивым Бог,

Подарит жизнь такую:

Где ты из тысячи дорог

Найдешь свою прямую!

***

Нехай в день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Ореста,

Прийми привітання!

***

Дорогой Орест, с днем ангела тебя! Всегда оставайся уверенным, сильным, смелым, обаятельным, неутомимым, жизнерадостным, успешным и любимым. Здоровья тебе, достатка и пусть твой ангела всегда оберегает тебя!

***

Вітаю з днем ангела, Оресте. Великого щирого щастя, оптимізму та благополучного досягнення всіх цілей, щирого кохання, відданих друзів та радісних світлих подій!

Открытки и картинки ко дню ангела Ореста

Видео с поздравлениями

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