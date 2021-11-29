День ангела Матвея 2021: лучшие открытки, видео и поздравления с именинами

Мужчины по имени Матвей в понедельник, 29 ноября отмечают свой день ангела. В эту дату православная церковь чтит память их святого покровителя апостола и евангелиста Матфея.

Матфей (Матвей) в переводе с древнееврейского языка переводится как "дар Бога", или "Божий человек", "дарованный Богом". К именинам Матвея OBOZREVATEL публикует подборку поздравлений, видео и открыток с пожеланиями.

Милий Матвій, прийми привітання,

У твій світлий день народження

Хай добрий ангел тебе оберігає,

Хай горе й напасті тебе не знають.

Будь бажаним й коханим,

Будь сміливим і сильним,

Хай проблеми усі вирішуються легко,

Видео дня

Хай живеться тобі солодко.

***

Матвей означает Божий человек,

От всей души тебе желаем счастья на весь век,

Пускай удача с тобою рядышком шагает,

Пускай друзья надежные тебя оберегают.

Пусть новости хорошие радуют тебя,

Пусть окрыляет любовь,

Пускай везет тебе во всем всегда,

Пускай успех к тебе приходит вновь и вновь.

***

Матвію, сьогодні в тебе іменини,

Головний та гарний день.

Хай сонце тебе подарує промінчик добра,

Хай щастить сьогодні, завтра та повсякчас.

Нехай мрія твоя збудеться,

Нехай всі образи забудуться,

Нехай гарний настрій тебе не залишає,

Нехай усі любов'ю тебе оточують.

***

С днем ангела Матвея! Желаю всегда ведиколепного настроения, обескураживающей любви и небесной нежности!

***

Вітаю тебе з днем ангела й бажаю великого щастя в житті, Матвію. Нехай тебе кожен день, кожну годину, кожну мить радує все навколо: і рідні, і друзі, і погода, і майбутні справи, і нові захоплення, і досягнуті цілі, і раптові удачі, і довгоочікувані перемоги, і приємні зустрічі, і прості слова. Бажаю тобі, дорогий Матвію, здоров'я та всього доброго в житті по максимуму.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь католических и православных праздников на декабрь 2021 года. В этот период верующих ждет немало важных дат.

По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.