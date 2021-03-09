День ангела Ивана: поздравления, картинки и открытки

Обладатели имени Иван во вторник, 9 марта, отмечают свой день ангела. Так, православная церковь в Украине в эту дату празднует Первое и второе обретение главы пророка Иоанна Крестителя (Предтечи).

Иоанн – имя древнееврейского происхождения, которое переводится как "Бог помиловал", "Благодать Божия". К празднику OBOZREVATEL публикует поздравления с именинами Ивана, а также яркие открытки, картинки и видео с пожеланиями.

В день ангела желаю, Иван,

Бесконечного счастья по жизни,

Денег, золота полный карман,

Силы духа, добра, оптимизма.

Не сдаваться, стремиться вперед,

Добиваться намеченных целей,

Пусть удача огромная ждет,

Чтоб глаза твои счастьем блестели!

***

Іване, приймай привітання,

Везіння й щастя побажання,

Перемог, процвітання, успіху,

Побільше веселого сміху.

Завжди будь душею колективу,

Любов, нехай буде красива,

Друзі, будуть нехай завжди поруч,

І щоб ти мав усе, що треба!

***

Дорогой наш друг Иван,

Пусть сегодня для тебя

Исполнит Бог

Чудесный план,

Чтоб жил ты счастливо 100 лет,

Здоровым был, не зная бед,

Любовь тебя пустят окрыляет,

Пусть сердце мудрость наполняет!

***

Іване, з днем ангела! Від щирого серця вітаємо і бажаємо ніколи не зупинятися на половині шляху. Завжди йди до кінця і добивайся поставлених цілей. Бажаємо, щоб у твоєму житті було присутнє тільки все найкраще: любов, справжня дружба, яскраві переживання, успіхи і перемоги.

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Ванечка, с именинами! Желаю тебе жизни без забот и проблем, прекрасного самочувствия, благополучия, удачи, веселого настроения, бодрости и удачи. Будь успешным, добрым, самым любимым и желанным.

***

Вітаю, Іване, з днем твого ангела. Бажаю казкових пригод у житті й обов'язково зі щасливим завершенням! Мудрості й сили, здоров'я і впевненості, рішучості та мужності. Нехай у твоїх руках завжди буде чарівний клубок удачі, який в разі потреби приведе тебе до успіху.

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По материалам: pozdravok.ru.