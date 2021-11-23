День ангела Георгия и Юрия 2021: лучшие открытки и поздравления с именинами

Мужчины с именами Георгий и Юрий во вторник, 23 ноября, отмечают день своего ангела. В эту дату православные чтят память их небесного покровителя великомученика Георгия Победоносца – одного из самых почитаемых святых, которых пострадал за веру в 3 веке.

Юрий – вариант греческого имени Георгий, которое имеет значение "земледелец". К именинам Георгия и Юрия OBOZREVATEL публикует подборку ярких поздравлений, открыток и видео.

Георгий, масса пожеланий

В день именин тебе с душой!

Добра желаю и дерзаний,

Мечты красивой и большой!

Пусть будет в жизни все прекрасно,

Идут успехи чередой.

И пусть навеки станет счастье

Твоей единственной судьбой!

***

Тебе, Георгію, вітаю,

Видео дня

В день ангела тобі бажаю,

Щоб щастя в житті оселилося,

І твоя мрія тобі явилася.

Нехай все добре прийде,

Удача постійно чекає.

Нехай не буде ніколи біди,

І буде щастя твоїм назавжди!

***

Вітаю тебе з днем ангела, Георгію. Яким би і з ким би в житті не був бій, я бажаю тобі завжди перемагати. Нехай тобі все буде під силу, у будь-якій справі супроводжує успіх, а в серці живе благородство, віра та любов.

В день ангела, Юрій, прийми привітання,

Нехай настрій буде відмінним,

Нехай щастя посміхається тобі кожен день,

Хай удача за тобою ходить, мов тінь.

Будь господарем своєї долі,

Усі перешкоди зумій обійти,

Нехай буде казкою життя для тебе,

Нехай завжди збуваються мрії.

***

К тебе сегодня, Юрий, ангелы летят,

С именинами поздравить тебя хотят,

Пусть счастье улыбается тебе всегда,

Пусть будет удивительной судьба.

Пускай тебе во всем везет,

Пускай успех огромнейший придет,

Пусть все мечты твои сбудутся на раз, два,

Пускай в душе всегда поет весна.

***

Дорогий Юрію, вітаю з днем ангела! Бажаю яскравого світла на життєвому шляху та підтримки рідних людей, міцного здоров'я та благополуччя, цілеспрямованості до своїх бажань та переможних підсумків великих справ, відмінного настрою та великої поваги.

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По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.