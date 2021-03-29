Алексей Теплый: главные традиции и запреты праздника

Во вторник, 30 марта, православная церковь в Украине чтит память преподобного Алексия, человека Божьего – христианского святого, аскета, жившего в 5 веке.

В народе праздник известен под названием Алексей Теплый. Так, издавна считалось, что в этот день приходит настоящее весеннее тепло. О главных традициях, приметах и запретах праздника читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Как сказано в житии преподобного Алексия, святой родился в знатной семье в Риме. Родители Алексия, сенатор Евфимиан и его супруга Аглаида, были благочестивыми христианами, которые помогали бедным и обездоленным.

Они подобрали для своего сына невесту из знатной семьи, но сразу же после обручения Алексий отдал своей невесте обручальное кольцо и покинул отчий дом, отплыв на Восток. Прибыв в Эдессу (сейчас Турция), святой раздал остатки своего имущества.

Следующие 17 лет он жил милостыней, одеваясь в лохмотья и питаясь лишь хлебом и водой. Все ночи Алексий проводил в бдении и молитве. Слава о святости подвижника распространилась по всей Сирии, и, смущенный всеобщим почтением, Алексий покинул Эдессу и вернулся в Рим.

За прошедшие годы святой настолько изменился внешне, что родители не узнали его, однако позволили жить в их доме. Еще через 17 лет преподобный Алексий умер. Только тогда и близкие, и жители города узнали о его подвижничестве.

В конце марта хозяева, как правило, начинали готовиться к сезону полевых работ, проверяли инвентарь и посадочный материал.

Если к 30 марта уже сходил снег, пасечники выносили ульи и молились святому Алексию о защите пчел и урожае меда.

На Алексея Теплого люди собирали почки березы: считалось, что в этот день они наделены особой целебной силой.

Дети пускали по реке бумажные кораблики – такой ритуал сулил благополучие в доме.

30 марта собирали талую воду и умывались ею – для сохранения красоты и молодости.

Хорошая погода – урожай будет богатым.

На орешнике появились сережки – весна пришла окончательно.

Много талой воды – к урожайному году и достатку сена.

Работать – убирать, стирать, шить, готовить было не принято.

Давать деньги или хлеб в долг, если в доме есть младенец – согласно поверью, вместе с ними можно отдать счастливую судьбу ребенка.

Планировать дорогу – плохая примета, особенно если праздник приходится на понедельник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, какой будет погода на Пасху и майские праздники.