7 мая: праздники, приметы и именинники

7 мая для всех православных верующих наступает День чудотворной иконы Богородицы "Живоносный источник". Празднование установлено в память реставрации константинопольского храма, именуемого "Живоносным источником", и чудес, здесь совершенных.

В этот день совершается чин водоосвящения с пасхальным крестным ходом, а также существуют определенные запреты. О том, что нельзя делать 7 мая, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именинники: Алексей, Валентин, Евсевий, Елизавета, Иннокентий, Леонтий, Лука, Логин, Неон, Николай, Пасикрат, Савва, Станислав.

Не следует ревновать своих избранников. Наши предки верили, что подозрения, рожденные 7 мая, очень скоро могут воплотиться в жизнь

Не рекомендуется назначать на этот день важные переговоры или подписание соглашений

Запрещено в этот день поднимать с земли найденные вещи, особенно деньги

Если вы заботитесь о своем здоровье, 7 мая исключите из рациона алкоголь

Сны в эту ночь покажут вам все ваши качества, от которых необходимо избавиться, чтобы привлечь в жизнь удачу. Отнеситесь к сновидениям серьезно, если хотите что-то изменить

Не стоит давать деньги в долг, а то сами останетесь в долгах

Солнце целый день – к хорошему урожаю зерновых

Много комаров летает, значит, будет богатый урожай овса

Увидел в небе звезду яркую – к удаче

Пух летит – не лови его. Иначе беда в дом придет

7 мая жарко на улице – жди прохладный июнь

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, День матери в Украине отмечается на государственном уровне каждое второе воскресенье мая. В 2021 году он приходится на 9 мая, совпадая с Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне.