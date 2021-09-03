4 сентября: праздник, приметы и именинники

4 сентября в народном календаре значится праздник под названием Агафон Огуменник.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 4 сентября, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именинники в этот день: Александр, Алексей, Ариадна, Афанасий, Василий, Гавриил, Иван, Иларион, Исаакий, Макар, Михаил, Федор, Феликс.

4 сентября православная церковь почитает память мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия, Акиндина, Севериана. Все они погибли за то, что решили не поклоняться языческим идолам при правлении императора Максимиана.

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Ночью 4 сентября в народе издавна было принято охранять снопы сена и урожай, поскольку на землю после заката именно в этот день выходила нечистая сила.

Чтобы отогнать злых духов, мужчины надевали тулупы наизнанку, брали кочергу и обвязывали голову полотенцем.

Ясный день 4 сентября – к теплым следующим месяцам осени.

В воздухе летает паутина – осень будет погожей.

В лесу мало грибов, но много орехов, значит, будет морозная зима со снегом.

Если грибов много – то клев во время рыбалки будет плохим.

Не рекомендуется есть мясо и пить молоко в этот день.

Запрещено выходить на улицу после заката без ненадобности.

Нельзя дарить и принимать подарки 4 сентября.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь православных праздников на сентябрь.