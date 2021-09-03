4 сентября: праздник, приметы и именинники
4 сентября в народном календаре значится праздник под названием Агафон Огуменник.
Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 4 сентября, читайте в материале OBOZREVATEL.
Именинники в этот день: Александр, Алексей, Ариадна, Афанасий, Василий, Гавриил, Иван, Иларион, Исаакий, Макар, Михаил, Федор, Феликс.Агафон Огуменник
4 сентября православная церковь почитает память мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия, Акиндина, Севериана. Все они погибли за то, что решили не поклоняться языческим идолам при правлении императора Максимиана.
Ночью 4 сентября в народе издавна было принято охранять снопы сена и урожай, поскольку на землю после заката именно в этот день выходила нечистая сила.
Чтобы отогнать злых духов, мужчины надевали тулупы наизнанку, брали кочергу и обвязывали голову полотенцем.
Ясный день 4 сентября – к теплым следующим месяцам осени.
В воздухе летает паутина – осень будет погожей.
В лесу мало грибов, но много орехов, значит, будет морозная зима со снегом.
Если грибов много – то клев во время рыбалки будет плохим.
Не рекомендуется есть мясо и пить молоко в этот день.
Запрещено выходить на улицу после заката без ненадобности.
Нельзя дарить и принимать подарки 4 сентября.
Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь православных праздников на сентябрь.