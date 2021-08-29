30 августа: праздник, приметы на День Мирона и именинники

30 августа в народе отмечают День Мирона. Его второе название – Вдовьи помочи. Православные именинники в этот день: Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел, Ульяна, Филипп.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в первые дни сентября. О том, что запрещено делать 30 августа, читайте в материале OBOZREVATEL.

В церковном календаре 30 августа – дата почтения памяти святого Мирона Кизического.

Мирон был земледельцем, значительную часть своего урожая отдавал нуждающимся. Однако чем больше он отдавал, тем больше урожая у него рождалось.

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30 августа нужно помогать сиротам и женщинам, которые остались вдовами. Так, на Мирона люди собирались и вспахивали поле или помогали другим образом одиноким хозяйкам.

Женщины делали заготовки на зиму, а мужчины помогали в огороде и дворе, чинили инвентарь. Совместная работа заканчивалась обычно общим обедом.

Также ходили в лес за ежевикой. Помимо ягод, собирали и листья, чтобы заваривать их вместо чая.

Кроме того, к 30 августа многие старались закончить полевые работы.

Народные приметы на 30 августа

Утром выпал туман с росой – будут погожие деньки в начале сентября.

Небо затянулось облаками – к непогоде.

Солнце на востоке красное – будет сильный ветер.

Птицы улетели в теплые края к этому дню – в сентябре рано похолодает.

Если 30 августа выпала хорошая погода, то ранней весны не будет.

Что нельзя делать 30 августа

30 августа нельзя обновлять имидж: всячески изменять внешность, красить волосы и делать пластические операции на лице.

Не рекомендуется лениться в этот день, иначе начнутся проблемы с финансами.

Кроме того, категорически запрещено злиться и конфликтовать.

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